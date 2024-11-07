استبعاد مبابي من قائمة فرنسا في معسكر نوفمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 03:50 مساءً - استبعد ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا قائد الديوك كيليان مبابي لاعب ريال مدريد من قائمة المنتخب في معسكر نوفمبر الحالي.

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة إيطاليا خلال فترة التوقف الدولي ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.



وقال ديشامب في تصريحاته حول عدم استدعاء مبابي: "لقد أجريت محادثات معه. لقد فكرت في الأمر واتخذت هذا القرار. أعتقد أن الأمر أفضل بهذه الطريقة. لن أجادل. كيليان أراد أن يتواجد، وليست هناك مشاكل إضافية".

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