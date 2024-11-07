حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 14 - 11 -2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 14 - 11 -2024 - أخبار كلمتك

إمام عاشور: لم أتقاض مليما من الزمالك لمدة موسمين (فيديو) - أخبار كلمتك

إمام عاشور: لم أتقاض مليما من الزمالك لمدة موسمين (فيديو) - أخبار كلمتك

في 13 محافظة| الأوقاف تفتتح 37 مسجدًا غدًا.. اعرف الأسماء - أخبار كلمتك

في 13 محافظة| الأوقاف تفتتح 37 مسجدًا غدًا.. اعرف الأسماء - أخبار كلمتك

بسبب هذه الظاهرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الخميس 11 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

بسبب هذه الظاهرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الخميس 11 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

مسلحون يتقطعون لمسن وبناته في باب اليمن بصنعاء عقب وصولهم من عدن - أخبار كلمتك

مسلحون يتقطعون لمسن وبناته في باب اليمن بصنعاء عقب وصولهم من عدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - موعد مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - موعد مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - حادث طريق المطرية.. حصيلة الضحايا تصل 35 (صور وأسماء) - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - حادث طريق المطرية.. حصيلة الضحايا تصل 35 (صور وأسماء) - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - ترامب يرشح النائب الجمهورى «مات جيتز» لشغل منصب وزير العدل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - ترامب يرشح النائب الجمهورى «مات جيتز» لشغل منصب وزير العدل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ألبوم صور.. شاهد أبرز إطلالات الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ألبوم صور.. شاهد أبرز إطلالات الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القمر المتجمد، ظاهرة فلكية نادرة تزين سماء ليلة الجمعة - أخبار كلمتك

القمر المتجمد، ظاهرة فلكية نادرة تزين سماء ليلة الجمعة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

استبعاد مبابي من قائمة فرنسا في معسكر نوفمبر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
استبعاد مبابي من قائمة فرنسا في معسكر نوفمبر - أخبار كلمتك

استبعاد مبابي من قائمة فرنسا في معسكر نوفمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 03:50 مساءً -  استبعد ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا قائد الديوك كيليان مبابي لاعب ريال مدريد من قائمة المنتخب في معسكر نوفمبر الحالي. 

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة إيطاليا خلال فترة التوقف الدولي ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية. 


وقال ديشامب في تصريحاته حول عدم استدعاء مبابي: "لقد أجريت محادثات معه. لقد فكرت في الأمر واتخذت هذا القرار. أعتقد أن الأمر أفضل بهذه الطريقة. لن أجادل. كيليان أراد أن يتواجد، وليست هناك مشاكل إضافية".  

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق