غزل المحلة يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة طلائع الجيش بالدوري (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 09:24 مساءً - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة المدير الفني أحمد عيد عبد الملك تدريباته الجماعية اليوم الإثنين استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في الدوري الممتاز.

ويواجه غزل المحلة نظيره طلائع الجيش، يوم الخميس المقبل الخامسة مساء باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

مباراة غزل المحلة والإسماعيلي

وتعادل فريق الإسماعيلي مع نظيره غزل المحلة سلبيا بدون أهداف، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم السبت الماضي، باستاد الإسماعيلية، في أولى مباريات الفريقين بالدوري الممتاز.

وشهدت الدقيقة 80 تلقي عبد الرحمن عموري لاعب فريق غزل المحلة البطاقة الحمراء.

وبتلك النتيجة يحصد فريقا الإسماعيلي وغزل المحلة أول نقطة لهما خلال مشوارهما في بطولة الدوري.

وحرص الفريقان على الوقوف دقيقة حدادا قبل انطلاق أحداث المباراة على روح مدرب الإسماعيلي الراحل إيهاب جلال.

غزل المحلة يتعادل سلبيا مع الإسماعيلي في الدوري الممتاز ترتيب هدافي الدوري الممتاز بعد انتهاء الجولة الأولى

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