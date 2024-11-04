الرياضة - 12:51 - الخطوط الأمريكية تلغي جميع رحلاتها إلى الكيان المحتل حتى نهاية صيف 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 12:51 مساءً - كشفت شركة الخطوط الجوية الأمريكية «أمريكان إيرلاينز» عن إلغاء جميع رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى شهر أبريل 2025، وذلك في ظل تصاعد المخاوف الأمنية وارتفاع التوترات في المنطقة، وفقا لما أفادته هيئة البث العبرية الرسمية.

وتم حذف رحلات الشركة الأمريكية، من نظام الحجز على موقعها، مما يعزز من احتمالية تعليق الرحلات لفترة طويلة.

ولفتت وسائل الإعلام العبرية إلى أنه في الوقت الحالي، لا توجد شركات طيران أمريكية تُسيّر رحلات إلى الكيان المحتل، حيث ألغت شركة «دلتا» رحلاتها حتى مارس من العام المقبل، فيما ألغت شركة «يونايتد» رحلاتها حتى إشعار آخر.

صرحت صحيفة «يإسرائيل هيوم» أن شركة «العال» الإسرائيلية هي شركة الطيران الوحيدة التي ما زالت تُشغّل رحلات جوية بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وتابعت الصحيفة أن الخيارات المتاحة للوصول إلى الولايات المتحدة عبر أوروبا باتت محدودة، حيث توقفت كبرى الشركات الأوروبية، مثل «بريتيش إيرويز»، و«فيرجن»، و«إير فرانس»، و«لوفتهانزا»، عن تسيير رحلات إلى إسرائيل.

جدير بالذكر أنه منذ 20 يونيو الماضي، ألغت حوالي 20 شركة طيران دولية رحلاتها إلى تل أبيب، وسط تزايد المخاوف من احتمال اندلاع حرب إقليمية شاملة في الشرق الأوسط.