مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا والدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 02:40 صباحاً - يقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال آسيا للنخبة وغيرها من المباريات القوية.

الدوري الإسباني الدرجة الأولى



سيلتا فيجو مع خيتافي 10 مساء

الدوري الإيطالي الدرجة A



إمبولي مع كومو 7.30 مساء

بارما مع جنوى 7.30 مساء

لاتسيو مع كالياري 9.45 مساء



دوري أبطال آسيا للنخبة

الوصل - الإمارات مع السد - قطر 5 مساء

برسيبوليس - إيران مع الغرافة - قطر 7 مساء

الأهلي - السعودية مع الشرطة - العراق 7 مساء

الهلال - السعودية مع استقلال طهران - إيران 9 مساء



الدوري الإنجليزي الممتاز



فولهام مع برينتفورد 10 مساء

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