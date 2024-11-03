الدوري الإيطالي، تشكيل مباراة إنتر ميلان ضد فينيزيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 09:25 مساءً - أعلن سيموني إنزاجي، مدرب فريق إنتر ميلان، عن تشكيلته لمباراة فريقه أمام فينيزيا، مساء اليوم الأحد، على ملعب جيوزيبي مياتزا، لحساب منافسات الأسبوع 11 من الدوري الإيطالي.

يسعى إنتر ميلان للاقتراب أكثر من الصدارة، حيث يحل النيراتزوري خامسا برصيد 21 نقطة بفارق 4 نقاط عن نابولي المتصدر الذي خسر اليوم أمام أتالانتا (3-0).

تشكيل إنتر ميلان ضد فينيزيا

ويقود الثنائي لاوتارو مارتينيز وماركوس تورام هجوم إنتر في مباراة فينيزيا.

وجاء تشكيل النيراتزوري كالتالي:

يان سومير، بنجامين بافارد، دي فري، باستوني، دينزل دومفريس، باريلا، زيلينسكي، ميخيتريان، ديماركو، ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز.

تشكيل فينيزيا أمام إنتر ميلان

في المقابل، يبدأ الضيوف بتشكيل مكون من:

ستانكوفيتش، إدزيس، سفوبودا، هابس، زامبانو، كرنيجوج، نيكولاسي كافيالي، أندرسين، أوريستانيو، بوسيو، بوهانيالو.

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