الرياضة - 09:18 - متحدث «الوزراء»: وفد صندوق النقد أشاد بدور مصر في تجاوز التحديات الكبيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 09:18 مساءً - أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وفد صندوق النقد الدولي أشاد بدور مصر في تجاوز التحديات الكبيرة، لافتاً إلى أن مديرة صندوق النقد أشادت بدور مصر في الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها خلال الفترة السابقة.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن مديرة صندوق النقد الدولي أكدت أن سعر الصرف أصبح مرنا وفقا للعرض والطلب، وأكدت على انخفاض التضخم وارتفاع معدل النمو.

وأوضح أن هناك نظرة إيجابية من مديرة صندوق النقد الدولي بشأن الإجراءات الإصلاحية، مشيرا إلى أن مصر تحركت بنجاح لتحقيق نظام مرن لسعر الصرف.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن وفد صندوق النقد الدولي سيلتقي كل الجهات المعنية لمراجعة كل الإجراءات الإصلاحية، منوهاً إلى أن الإجراءات الإصلاحية تحقق مستهدفات الدولة وزيادة معدلات النمو.