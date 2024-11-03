الرياضة - 09:01 - سعر الذهب الآن.. «الأصفر» يواصل الارتفاع في ختام التعاملات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 09:01 مساءً - سعر الذهب .. ارتفع سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024، فسجل سعر الذهب عيار 21 في منتصف التعاملات نحو 3770 جنيها للبيع، بينما سجل سعر الذهب في مساء التعاملات نحو 3780 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

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سعر الذهب الآن

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4320 جنيه 4297.25 جنيه عيار 22 3960 جنيها 3939 جنيها عيار 21 3780 جنيها 3760 جنيها عيار 18 3240 جنيها 3222.75 جنيه عيار 14 2520 جنيها 2506.75 جنيه عيار 12 2160 جنيها 2148.5 جنيه عيار 9 1620 جنيها 1611.5 جنيه

سعر الذهب خلال التعاملات المسائية

سعر الذهب عيار 24

ارتفع سعر الذهب عيار 24 خلال التعاملات المسائية إلى مستوى 4320 جنيها للبيع، 4297.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

صعد سعر الذهب عيار 22 في مساء التعاملات ليسجل 3960 جنيها للبيع، 3939 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

هيمن الصعود على سعر الذهب عيار 21 في ختام التعاملات ليسجل 3780 جنيها للبيع، 3760 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سيطر الارتفاع على سعر الذهب عيار 18 في نهاية التعاملات ليسجل 3240 جنيها للبيع، 3222.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

علا سعر الذهب عيار 14 خلال التعاملات النهائية ليسجل 2520 جنيها للبيع، 2506.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

زاد سعر الذهب عيار 12 خلال التعاملات الختامية إل مستوى 2160 جنيها للبيع، 2148.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 في ختام التعاملات نحو 1620 جنيها للبيع، 1611.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد، نحو 30240 جنيها للبيع، 30080 جنيها للشراء، ويبلغ وزنه ثماني جرامات من عيار 21 الأكثر تداولا في مصر.