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مانشستر يونايتد يتعادل مع تشيلسي 1-1 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي (صور) - أخبار كلمتك

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مانشستر يونايتد يتعادل مع تشيلسي 1-1 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي (صور) - أخبار كلمتك

مانشستر يونايتد يتعادل مع تشيلسي 1-1 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 09:04 مساءً - تعادل فريق مانشستر يونايتد مع نظيره تشيلسي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين في قمة لقاءات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، على ملعب "الأولد ترافورد".

سجل هدف مانشستر يونايتد اللاعب البرتغالي برونو فيرنانديز من ركلة جزاء في الدقيقة 69 فيما تعادل لـ تشيلسي لاعب الوسط موسيس كايسيدو في الدقيقة 73.

بهذه النتيجة يحتل تشيلسي المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 20 نقطة، في حين أن مانشستر يونايتد لديه 14 نقطة في المركز الثالث عشر.

 

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تشكيل تشيلسي أمام مانشستر يونايتد 

في حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

في خط الدفاع: مالو جوستو- ويسلي فوفانا- ليفي كولويل- رييس جيمس.

في خط الوسط: روميو لافيا- موسيس كايسيدو- كول بالمر.

في خط الهجوم: نوني مادويكي- بيدرو نيتو- نيكولاس جاكسون.

 

تشكيل مانشستر يونايتد أمام تشيلسي 

 

في حراسة المرمى: أندريه أونانا.

في خط الدفاع: نصير مزراوي- ماتياس دي ليخت- ليساندرو مارتينيز- ديوجو دالوت.

في خط الوسط: برونو فيرنانديز- كاسيميرو- مانويل أوجارتي.

في خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو- راسموس هويلوند- ماركوس راشفورد.

 

 

تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وتشيلسي 

التقى مانشستر يونايتد مع تشيلسي في 164 مباراة في جميع المسابقات، ونجح الشياطين الحمر في تحقيق 65 فوزًا مقابل 46 لتشيلسي، فيما سيطر التعادل على 53 لقاء، وعلى مستوى تسجيل الأهداف أحرز لاعبو مانشستر يونايتد 261 هدفًا، مقابل 201 هدف لتشيلسي.

وتعد تلك المباراة هي الأولى لفريق مانشستر يونايتد تحت قيادة مدربه الجديد روبن أموريم، بعد الإطاحة بالهولندي إريك تين هاج من منصبه لسوء النتائج.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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