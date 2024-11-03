الرياضة - 11:56 - الرئيس الصومالي: سنمنع أي محاولات إثيوبية للتوسع داخل أراضينا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 11:56 صباحاً - أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، التزام حكومته بمنع أي محاولات إثيوبية للتوسع داخل الأراضي الصومالية.

وحسب وكالة الأنباء الصومالية، جاء ذلك خلال خطاب ألقاه الرئيس أمام البرلمان الاتحادي، أمس السبت، تناول فيه القضايا الأمنية والتحديات الانتخابية.

وتناول الخطاب، المحاولات الفاشلة لإثيوبيا للاستيلاء على أراضٍ صومالية، حسب وصف الوكالة.

وشدد الرئيس الصومالي في خطابه على موقفه الراسخ لمواجهة أي تهديدات إثيوبية.

كما أعلن الرئيس شيخ محمود، أن 7000 جندي من قوات بعثة الاتحاد الأفريقي غادروا البلاد خلال العامين الماضيين، وأن الجيش الوطني الصومالي تسلّم المواقع التي أخلتها هذه القوات.

وأضاف أن البعثة الجديدة للاتحاد الأفريقي ستتولى الإشراف على الانتخابات المقبلة.

وأثارت إثيوبيا غضب مقديشو بتوقيع اتفاق مبدئي مع منطقة أرض الصومال الانفصالية لاستئجار منفذ ساحلي مقابل اعتراف محتمل باستقلالها عن الصومال.