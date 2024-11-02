الرياضة - 09:21 - تحذيرات هامة من الأرصاد بشأن تقلبات الطقس: سقوط الأمطار والثلوج اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 09:21 مساءً - أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأمطار تهطل على محافظات شمال البلاد ولكن كمياتها تختلف من منطقة لأخرى، ومن هذه المحافظات مطروح وكفر الشيخ والبحيرة.

وأضافت «غانم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، مع الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سمير، أن فرص سقوط الأمطار كبيرة اليوم على الإسكندرية وتكون متوسطة ورعدية مع استمرارها في مطروح غزيرة ورعدية وقد تشهد سقوط حبات البرد.

وأشارت إلى أن الأمطار يتوقع أن تكون متوسطة إلى رعدية على الإسكندرية والبحيرة وبورسعيد والدقهلية ودمياط، وأن تكون أمطار خفيفة على المحافظات الداخلية والدلتا مثل المنوفية والغربية والشرقية ومدن القناة مثل الإسماعيلية والسويس إلى جانب مناطق من سيناء.

وتابعت: «هناك فرص قليلة لسقوط الأمطار الخفيفة على القاهرة الكبرى وتكون على فترات متقطعة».

الطقس غدا

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفي وقت الليل وفي الصباح الباكر يسود طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية في الطقس غدا

وبالنسبة للظواهر الجوية أكد خبراء الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن يكون سقوط لأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على محافظة مطروح على فترات متقطعة، وسقوط لأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

كما يتوقع وجود نشاط للرياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.