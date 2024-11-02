الرياضة - 11:07 - أماكن سقوط الأمطار اليوم السبت 2 نوفمبر 2024 بالقاهرة والمحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 11:07 صباحاً - الطقس.. حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم السبت 2 نوفمبر 2024، بسبب انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة وتكون رعدية أحيانًا.

الطقس اليوم

يسود اليوم طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. فيما يسود طقس مائل للبرودة ليلاً على كافة الأنحاء، وفقًا لتوقعات الأرصاد.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وكشفت هيئة الأرصاد عن أماكن سقوط الأمطار اليوم السبت 2 نوفمبر 2024 بالقاهرة والمحافظات، حيث من المتوقع أن تشهد مناطق من محافظة مطروح أمطارًا غزيرة ورعدية تكون مصحوبة بحبات البرد أحيانًا على فترات متقطعة.

وأضافت الأرصاد، أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد.

الطقس اليوم

وتابعت هيئة الأرصاد، وفقًا لـ حالة الطقس اليوم السبت، فإنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مدينتَي حلايب وشلاتين، ومناطق من الغربية والمنوفية والشرقية والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء.

وأشارت الهيئة، إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة من وقت لآخر على مناطق من «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم، بني سويف».

نصائح هيئة الأرصاد للمواطنين أثناء سقوط الأمطار

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية، عدة نصائح لمواطنين أثناء سقوط أمطار متفاوتة الشدة والرعدية على البلاد، وجاءت كالآتي:

- عدم الخروج من المنزل أثناء هطول الأمطار إلا للضرورة القصوى.

- في حالة الخروج يجب ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة مع اتخاذ شمسية للاحتماء بها وقت سقوط الأمطار في الشارع.

- الابتعاد عن لمس أعمدة الإنارة أو الاقتراب منها منعًا لوقوع حوادث الصعق.

- الابتعاد عن أسلاك الكهرباء المكشوفة، أو الواقعة على الأرض.

- القيادة بهدوء على الطرق أثناء سقوط الأمطار، وترك مسافات آمنة بين السيارات.

- التأكد من غلق الباب والمنافذ جيدا لعدم دخول مياه الأمطار إلى المنزل.