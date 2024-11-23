تشيلسي يتقدم على ليستر سيتي في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 03:48 مساءً - تقدم فريق تشيلسي بهدف دون رد على ليستر سيتي في الشوط الأول من اللقاء المقام ضمن مباريات الجولة الـ12 بالدوري الإنجليزي.

وأحرز هدف تشيلسي نيكولاس جاكسون في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول.

وخرج هاري وينكس لاعب ليستر سيتي بسبب الإصابة ودخل بدلا منه أوليفر سكيب بعد مرور 10 دقائق من المباراة.

تشكيل تشيلسي أمام ليستر سيتي

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: فوفونا، باديشيل، كولويل، كوكوريلا.

خط الوسط: كايسيدو، إنزو فيرنانديز، مادويكي.

خط الهجوم:كول بالمر، جواو فيليكس، جاكسون.

تشكيل ليستر سيتي أمام تشيلسي

حراسة المرمى: هيرمانسين

خط الدفاع: جيستن، ووت فيس، أوكولي، كريستيانسن

خط الوسط: هاري وينكس , سوماري، نديدي، بلال الخانوس

خط الهجوم: مكأتيير، جيمي فاردي.





انطلقت صافرة بداية اللقاء بين تشيلسي ضد ليستر سيتى اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، وذلك على أرض ملعب كينج باور.



ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإنجليزي

يأتي نادي تشيلسي في المركز الثالث برصيد 19 نقطة حصدها من خلال اللعب في 11 مباراة، انتصر في 5 مباريات، وحقق التعادل في 4 مباريات، ووقع في فخ الهزيمة في مباراتين.

بينما يقع نادي ليستر سيتى في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط، حصل عليها أثناء خوضه 11 مباراة، فاز في مباراتين، وتعادل في 4 مباريات، وتلقى الخسارة في 5 مباريات.



ونستعرض نتائج آخر ٤ مباريات بين الفريقين كالتالي:

تشيلسي فاز ٤ مقابل ٢، ١٧ مارس ٢٠٢٤.

تشيلسي فاز ٣ مقابل ١، ١١ مارس ٢٠٢٣.

تشيلسي فاز ٢ مقابل ١، ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢.

التعادل ١ مقابل ١، ١٩ مايو ٢٠٢٢.

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