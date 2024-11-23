وزير التموين يطالب رجال الأعمال المصريين والسودانيين لتعزيز التعاون بين البلدين - أخبار كلمتك

وزير التموين يطالب رجال الأعمال المصريين والسودانيين لتعزيز التعاون بين البلدين - أخبار كلمتك

عقب حصده جوائز القاهرة السينمائي، عرض الفيلم الوثائقي الطويل "أبو زعبل 89" مجانا بدار الأوبرا - أخبار كلمتك

عقب حصده جوائز القاهرة السينمائي، عرض الفيلم الوثائقي الطويل "أبو زعبل 89" مجانا بدار الأوبرا - أخبار كلمتك

السياحة تعلن شروط تنفيذ الشركات لرحلات الحج للمستوي البري - أخبار كلمتك

السياحة تعلن شروط تنفيذ الشركات لرحلات الحج للمستوي البري - أخبار كلمتك

200 جنيه للدخول و300 للصعود، الري تعدل أسعار زيارة السد العالي - أخبار كلمتك

200 جنيه للدخول و300 للصعود، الري تعدل أسعار زيارة السد العالي - أخبار كلمتك

فيفي عبده تبدأ تصوير أولى مشاهدها في "العتاولة 2" مع أحمد السقا - أخبار كلمتك

فيفي عبده تبدأ تصوير أولى مشاهدها في "العتاولة 2" مع أحمد السقا - أخبار كلمتك

سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية - أخبار كلمتك

سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية - أخبار كلمتك

تعليم الجيزة تعلن الجداول المعدلة لامتحانات نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

تعليم الجيزة تعلن الجداول المعدلة لامتحانات نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

وزير الدفاع الأمريكي يطالب بضمان سلامة الجيش اللبناني - أخبار كلمتك

وزير الدفاع الأمريكي يطالب بضمان سلامة الجيش اللبناني - أخبار كلمتك

نجاة طفل بأعجوبة من حادث مأساوي - أخبار كلمتك

نجاة طفل بأعجوبة من حادث مأساوي - أخبار كلمتك

تاجر يتكفل بروتي لعدد من جيرانه - أخبار كلمتك

تاجر يتكفل بروتي لعدد من جيرانه - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

تشيلسي يتقدم على ليستر سيتي في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي (فيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تشيلسي يتقدم على ليستر سيتي في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي (فيديو) - أخبار كلمتك

تشيلسي يتقدم على ليستر سيتي في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 03:48 مساءً - تقدم فريق تشيلسي بهدف دون رد على ليستر سيتي في الشوط الأول من اللقاء المقام ضمن مباريات الجولة الـ12 بالدوري الإنجليزي.

وأحرز هدف تشيلسي نيكولاس جاكسون في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول.

15c212bd49.jpg
737ce5ac84.jpg

وخرج هاري وينكس لاعب ليستر سيتي  بسبب الإصابة ودخل بدلا منه أوليفر سكيب بعد مرور 10 دقائق من المباراة.

44c6529bc5.jpg
4148a1018b.jpg

 

تشكيل تشيلسي أمام ليستر سيتي 

حراسة المرمى: سانشيز 

خط الدفاع:  فوفونا، باديشيل، كولويل، كوكوريلا.

خط الوسط: كايسيدو، إنزو فيرنانديز، مادويكي.

خط الهجوم:كول بالمر، جواو فيليكس، جاكسون.

74c2f8c80f.jpg

تشكيل ليستر سيتي أمام تشيلسي 

حراسة المرمى: هيرمانسين 

خط الدفاع: جيستن، ووت فيس، أوكولي، كريستيانسن 

خط الوسط: هاري وينكس , سوماري، نديدي، بلال الخانوس 

خط الهجوم: مكأتيير، جيمي فاردي.

f5663107db.jpg


 

انطلقت صافرة بداية اللقاء بين تشيلسي ضد ليستر سيتى اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، وذلك على أرض ملعب كينج باور.


ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإنجليزي

يأتي نادي تشيلسي في المركز الثالث برصيد 19 نقطة حصدها من خلال اللعب في 11 مباراة، انتصر في 5 مباريات، وحقق التعادل في 4 مباريات، ووقع في فخ الهزيمة في مباراتين.

 بينما يقع نادي ليستر سيتى في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط، حصل عليها أثناء خوضه 11 مباراة، فاز في مباراتين، وتعادل في 4 مباريات، وتلقى الخسارة في 5 مباريات.


ونستعرض نتائج آخر ٤ مباريات بين الفريقين كالتالي:

 تشيلسي فاز ٤ مقابل ٢، ١٧ مارس ٢٠٢٤.

 تشيلسي فاز ٣ مقابل ١، ١١ مارس ٢٠٢٣.

 تشيلسي فاز ٢ مقابل ١، ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢.

 التعادل ١ مقابل ١، ١٩ مايو ٢٠٢٢.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

باريس سان جيرمان يقسو على تولوز بثلاثية ويحافظ على صدارة الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق