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مدرب صلاح السابق: اللاعب اتظلم بعدم تحقيق الكرة الذهبية - أخبار كلمتك

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مدرب صلاح السابق: اللاعب اتظلم بعدم تحقيق الكرة الذهبية - أخبار كلمتك

مدرب صلاح السابق: اللاعب اتظلم بعدم تحقيق الكرة الذهبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:52 مساءً - تحدث الكولومبي خايمي بابون المدرب الشخصي السابق لمحمد صلاح، عن ظلم اللاعب في تحقيق الكرة الذهبية بعد تألقه مع نادي ليفربول الإنجليزي.

وقال خايمي بابون في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "أعتقد أن واحدًا من أهم الدوافع التي جعلت محمد صلاح من أفضل لاعبي العالم حاليًّا، هو عمله الذي يقوم به ويسعى دائمًا لتطوير نفسه ومهاراته".

وأضاف مدرب صلاح السابق: "محمد صلاح لم يتغير على المستوى الشخصي أو الكروي ويعد الآن من أهم اللاعبين والهدافين في العالم، ليفربول يمتلك لاعبا مميزا يصنع الفارق دائمًا في النتيجة، أرى أنه الأفضل هناك".

وأكمل: "بدأت علاقتي مع محمد صلاح قبل أن ينطلق إلى روما الإيطالي حيث سعى رامي عباس إلى انشاء مشروع الذي يهدف إلى تطوير اللاعب ليصبح أفضل".

 

جائزة الكرة الذهبية 

واختتم حديثه قائلًا: "محمد صلاح اتظلم في الكرة الذهبية، نحن نعلم كيفية اختيار الفائز ومن وجهة نظري صلاح يستحق الفوز بالجائزة خلال السنوات الماضية، أعتقد أن اللاعب حقق هدفه الأساسي وهو ترك تاريخ كبير في كرة القدم وأصبح من أهم اللاعبين في العالم وما زال يمكنه الفوز بالكرة الذهبية".

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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