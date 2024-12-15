أخبار الأهلي، موقف كولر وتوصية التخطيط فى ملف كهربا وقرار الشناوي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 04:05 مساءً - النادي الأهلي، تقدم "كلمتك" خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي، ترصد خلالها أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية.



وقال مصدر داخل الأهلي: إن محمد الشناوي يرغب فى الرحيل نهاية الموسم الحالي وعدم تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء، والذى ينتهي بنهاية الموسم الحالي، مؤكدا أن اللاعب لديه بعض العروض السعودية التى يناقشها فى الوقت الحالي من أجل اختيار أحدها للرحيل إلى دوري روشن عقب المشاركة فى كأس العالم للأندية مع الأهلي فى يونيو القادم.

مفاجأة.. توصية برحيل كهربا في الميركاتو الشتوي

وفجر مصدر داخل الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيد خروج توصية من لجنة التخطيط برحيل محمود كهربا لاعب الفريق عن القلعة الحمراء، فى ميركاتو الشتاء القادم فى يناير نظرًا لاستغلال اللاعب جميع الفرص التى حصل عليها وايضا رغبة من النادي فى التعاقد مع مهاجم اجنبي جديد لتدعيم الخط الامامي.

وأضاف المصدر أن لجنة التخطيط ترى أن كهربا ورط النادي فى العديد من الأزمات ولم يقدم أي إضافة هجومية خلال الفترة الأخيرة، ومن ثم فإن إعارته أو رحيله بشكل نهائى سيكون الحل الأمثل.

وأكد مصدر داخل الأهلي أن مجلس ادارة النادي لم يناقش على الإطلاق قرار الإطاحة بمارسيل كولر بعد الخسارة أمام باتشوكا امس، حيث قالت مصادر: إن التعامل مع المدرب السويسري لا يكون بالقطعة والمدرب مستمر على رأس القيادة الفنية خاصة أن الفريق لديه ارتباطات مهمة سواء محليا او قاريا ومن ثم لا يوجد أي تفكير فى رحيل مارسيل كولر عن الأهلي.

إعادة ترتيب مسددي ضربات الجزاء

وقال مصدر داخل الأهلي: إن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، سيعيد ترتيب مسددي ضربات الجزاء فى المباريات المقبلة بعد الخسارة أمام باتشوكا، وقبلها الخسارة أمام الزمالك فى السوبر الأفريقي، بالإضافة إلى تخصيص فقرة فى التدريبات اليومية للتدريب على ركلات الجزاء.

ويخضع أكرم توفيق لاعب الأهلي، لأشعة وفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة للوقوف على إصابته التى بسببها غادر مباراة باتشوكا أمس، حيث تحدد الاشعة مدة غياب اللاعب عن التدريبات الجماعية.

اعتذر ثلاثي الأهلي كهربا وخالد عبد الفتاح وعمر كمال عبد الواحد لزملائهم والجهاز الفني بعد اهدار ثلاث ضربات جزاء امام باتشوكا امس فى نصف نهائى كاس الانتركونتيننتال حيث تحدث الثلاثي مع زملائهم عقب المباراة وقدموا اعتذار عما حدث وتسببهم فى خسارة فرصة التأهل وايضا خسارة كاس التحدي.

وعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مع خالد مرتجي نائب رئيس النادي ورئيس بعثة فريق الكرة فى قطر وايضا عدد من اعضاء مجلس الادارة داخل مقر اقامة الفريق فى العاصمة القطرية الدوحة من اجل بحث اسباب الخسارة امام باتشوكا امس فى كاس الانتركونتيننتال حيث جاءت الجلسة بشكل ودي لمناقشة ما حدث فى المباراة واسباب خسارة فرصة التأهل الى نهائى البطولة ومواجهة ريال مدريد.

وعادت بعثة الأهلي إلى القاهرة عصر اليوم الأحد قادمة من قطر بعد خسارة نصف الإنتركونتيننتال أمام باتشوكا المكسيكي حيث غادرت بعثة الاحمر العاصمة القطرية الدوحة ظهرًا.

ويستعد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة شباب بلوزداد فى الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره شباب بلوزداد يوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسبمر الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي أن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الأهلي من نظيره باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح (6-5) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب 974 في دولة قطر، في نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

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