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6 فئات لأسعار تذاكر حفل روائع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب فى موسم الرياض - أخبار كلمتك

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6 فئات لأسعار تذاكر حفل روائع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب فى موسم الرياض - أخبار كلمتك

6 فئات لأسعار تذاكر حفل روائع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب فى موسم الرياض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 12:19 مساءً - يستعد عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي لإحياء احتفالية ضخمة على مسرح أبوبكر سالم بالمملكة العربية السعودية يوم الجمعة 25 أكتوبر الجاري، تحت عنوان "ليلة عبد الوهاب"، والتي تضم روائع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

روائع محمد عبد الوهاب

يشارك في الاحتفالية النجوم؛ محمد ثروت وصابر الرباعي وماجد المهندس ومي فاروق ونور مهنا، حيث يقدمون مجموعة من أروع أغاني الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب بأوركسترا موسيقية ضخمة يقودها المايسترو وليد فايد.

وتنقسم أسعار التذاكر لـ 6 فئات، وهى: (295 ريالا سعوديا، 395 ريالا سعوديا، 595 ريالا سعوديا، 1350 ريالا سعوديا، 1500 ريال سعودي، 2000 ريال سعودي). 

 

تكريما لإرث الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب

يشار إلى أن هذه الاحتفالية تقام تكريما لإرث الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، أحد أعمدة الموسيقى العربية والكلاسيكية، فهو لم يكن فقط ملحنًا بارعا، بل كان أيضا واحدا من أساطين الطرب ومبتكرا موسيقيا، أدخل العديد من التجديدات على الموسيقى الشرقية والعربية، وتوفر هذه الليلة فرصة للجيل الجديد لاكتشاف عبد الوهاب والاستماع لموسيقاه الخالدة التي تغنى بها كبار المطربين في الوطن العربي.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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