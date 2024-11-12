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براتب 8 آلاف ريال، فتح باب التقديم على وظائف للمصريين في السعودية - أخبار كلمتك

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براتب 8 آلاف ريال، فتح باب التقديم على وظائف للمصريين في السعودية - أخبار كلمتك

براتب 8 آلاف ريال، فتح باب التقديم على وظائف للمصريين في السعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 10:09 صباحاً - أعلن وزير العمل محمد جبران  اليوم الثلاثاء عن فتح باب التقديم على 21 وظيفة في مجالات " التسويق والمبيعات والشيفات"، للعمل في مؤسسة ولاء الشيف للإنتاج الفني بالمملكة العربية السعودية وذلك بواقع 7 وظائف لكل مجال من هذه المجالات الثلاثة..

 

وقال الوزير إن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار دور وزارة العمل في توفير وظائف بالخارج، وتأهيل الشباب على احتياجات الطلبيات التي توفرها مكاتب التمثيل العمالي الخارجية التابعة لوزارة العمل.

 

وأوضح أن هذه الفرص الجديدة وفرها مكتب التمثيل العمالي بالرياض،برئاسة محمد عليان،ودعا الوزير جبران الشباب الراغب في العمل بالخارج ولديه المهارات اللازمة في هذه المجالات أن يتقدم عليها من اليوم الثلاثاء الموافق 11-11-2024، ولمدة 10 أيام من الساعة الثامنة صباحا، حتى الثالثة مساءا،وذلك في مقر  الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل القديم "3 شارع يوسف عباس ـ مدينة نصر ـ القاهرة "، وأن الأوراق المطلوبة هي صورة جواز سفر ساري،وصورة المؤهل،و السيرة الذاتية،والخبرة.

وبحسب بيان،قالت هبة أحمد مدير عام  الإدارة العامة للتشغيل، إن "الإدراة " جاهزة لاستقبال المتقدمين خلال الفترة المحددة.

وأوضحت أن الشروط المطلوبة أثناء التقديم على هذه الوظائف الجديدة،بالنسبة لوظيفتي "التسويق والمبيعات "،أن يكون المتقدم حاصل على  مؤهل عالي مناسب مع وجود خبرة سابقة في مجال الدعاية والإعلان،وأن التقديم على وظيفة الشيفات، تحتاج إلى مؤهل عالي مناسب ويفضل في مجال السياحة والفنادق،ولديهم الموهبة في تقديم المحتوى الإعلامي.

والأجور في هذه الوظائف تتراوح ما بين 3000 إلى 8000 ريال كل شهر،ومن المزايا،عقود عمل سنوية،وتذكرة طيران ذهاب وعودة بعد السنة الأولى في حالة التجديد،ووجود سكن ملائم.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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