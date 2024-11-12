أخبار الاقتصاد اليوم، تأسيس كيان مصري سعودي لخدمة الاستثمارات بين البلدين، الإحصاء: 2.4 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى السعودية خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 12:09 صباحاً - أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "كلمتك" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

الجنيه الذهب يفقد الكثير من قيمته في شهر نوفمبر

سجل سعر الجنيه الذهب في التعاملات المسائية اليوم الاثنين، داخل الأسواق نحو 29400 جنيه.

وفقد سعر الجنيه الذهب ما يقرب من 920 جنيهًا خلال شهر نوفمبر الجاري.

تأسيس كيان مصري سعودي لخدمة الاستثمارات المتدفقة بين البلدين

استقبلت ‬مدينة ‬الرياض ‬بالمملكة ‬العربية ‬السعودية ‬أكبر ‬وفد ‬من ‬جمعية ‬رجال ‬الأعمال ‬المصريين ‬برئاسة ‬المهندس ‬فتح ‬الله ‬فوزي ‬نائب ‬رئيس ‬الجمعية ‬رئيس ‬لجنة ‬التطوير ‬العقاري ‬والمقاولات ‬ورئيس ‬الوفد ‬المصري ‬بالسعودية.‬

تأسيس كيان مصري سعودي لخدمة الاستثمارات

وفور ‬وصول ‬الوفد ‬المصري ‬أجرى ‬عددًا ‬من ‬اللقاءات ‬والمقابلات ‬المهمة ‬مع ‬المسئولين ‬السعوديين ‬تناولت ‬سبل ‬دعم ‬التعاون ‬المشترك ‬خلال ‬المرحلة ‬المقبلة ‬كما ‬قام ‬الوفد ‬بعدد ‬من ‬الزيارات ‬الميدانية ‬لأبرز ‬مشروعات ‬التطوير ‬العقاري ‬بمدينة ‬الرياض.‬



وحضر ‬اللقاءات ‬الوزير ‬المفوض ‬التجاري ‬أسامة ‬باشا ‬رئيس ‬المكتب ‬التجاري ‬المصري ‬بمدينة ‬جدة ‬والمهندسة ‬إلهام ‬السرجاني ‬المشرف ‬علي ‬مكتب ‬وزير ‬الإسكان ‬والمرافق ‬والمجتمعات ‬العمرانية ‬الجديدة.‬



وشهد ‬اليوم ‬الأول ‬في ‬زيارة ‬الوفد ‬المصري ‬لقاءات ‬مهمة ‬فى ‬مقدمتها ‬عقد ‬حلقة ‬نقاشية ‬مع ‬شركة3A ‬ للمحاماة ‬والاستشارات ‬بحضور ‬رامي ‬فتح ‬الله ‬الشريك ‬والمؤسس ‬للشركة، ‬حيث ‬تم ‬خلال ‬اللقاء ‬عرض ‬رؤية ‬تفصيلية ‬حول ‬آليات ‬مشاركة ‬المطورين ‬المصريين ‬في ‬مشروعات ‬النهضة ‬التنموية ‬التي ‬تشهدها ‬السعودية ‬حاليًا ‬في ‬إطار ‬رؤية ‬المملكة ‬2030.‬



لقاء مشترك مع مجلس الأعمال الماليزي المصري

اجتمع الدكتور شريف الجبلي، رئيس مجلس الأعمال المصري الماليزي، مع تنسري طارق، رئيس مجلس الأعمال الماليزي المصري، في القاهرة، برفقة الوفد المرافق لرئيس الوزراء الماليزي خلال زيارته لمصر، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وماليزيا.



ويأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرامية إلى تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.

ننشر أسعار الذهب في التعاملات المسائية

وترصد “كلمتك” تحديث لحظى لجميع أسعار الأعيرة فى الصاغة أول بأول، حيث شهدت أسعار الذهب تراجعًا مفاجئًا اليوم، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4188 جنيهًا للبيع.

تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.

كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.

وتستخدم في تصنيع

الإحصاء: 2.4 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى السعودية خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2024...والنحاس والخضر على رأس قائمة الصادرات و511 مليون دولار قيمة الاستثمارات السعودية

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، للمملكة العربية السعودية الشقيقة، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض، وتتسم العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية والسعودية بالتطور والنمو

ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى السعودية

كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين عن ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى السعودية لتسجل 2.4 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 1.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 26.3 %.

حجم الواردات المصرية من السعودية

و بلغ حجم الواردات المصرية من السعودية 5.1 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 37.8.

مواصفات وسعر هاتف ريلمي Realme GT7 pro

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن مواصفات وسعر هاتف ريلمي Realme GT7 Pro الذي تم إطلاقة فى الصين منذ ايام وخلال السطور التالية، نستعرض مواصفات هاتف ريلمي.

مواصفات هاتف ريلمي

يأتى هاتف ريلمي Realme GT7 Pro بشاشة من نوع OLED بقياس 6.78 بوصة بدقة 1264×2780 بيكسل جودتها FHD+ ومعدل تحديث 120 هيرتز ويأتي الهاتف بألوان الرمادي، الأبيض والبرتقالي.

وبالنسبة للمعالج فهو كوالكوم سناب دراجون 8 ايليت ثماني النواة، النواتين الأقوى من نوع Oryon V2 Phoenix L بتردد 4.32 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 3 نانو ميتر، اما المعالج الرسومي فهو Adreno 830.

وبالنسبة للكاميرا فهو يأتى بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.5 والكاميرات الخلفية ثُلاثية، الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 بمستشعر سوني IMX906 بها مثبت بصري والثانية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.65 بمستشعر سوني IMX882 بها مثبت بصري وهي Telephoto للتقريب حتى 3X الأخيرة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 بمستشعر سوني Ultra Wide مع فلاش LED مُزدوج وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 8K عند 24 فريم في الثانية.

خطوات تفعيل وضع اليد الواحدة في هواتف أندرويد

يلجأ الكثير من مستخدمي هواتف أندرويد لشراء هواتف كبيرة الحجم ورغم ان الهواتف الكبيرة جيدة ولها العديد من المميزات لكن يعيبها صعوبة امساكها بيد واحده ولذلك يبحثون عن كيفية استخدام الهاتف بيد واحدة فقط وهى الخاصية المتحة بجميع هواتف أندرويد ولذلك نقدم خلال السطور التالية طريقة استخدام الهواتف بيد واحدة.

تشغيل الهواتف بيد واحدة

- يجب العلم ان خطوات تشغيل الهواتف بيد واحدة تنطبق معظمهما على إصدارات أندرويد 12 والإصدارات الأحدث فقط من نظام التشغيل.

اللواء شريف الماوردي: نخطط لخلق بيئة تفاعلية لمساعدة المستثمرين لاستكشاف الفرص بالخارج

شهدت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، التابعة لوزارة الإستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الإثنين، إطلاق قمة الإستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى، فى دورتة ال 27 خلال الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر الجارى برعاية مجلس الوزراء المصرى وجامعة الدول العربية وغرفة تجارة وصناعة قطر، وبحضور ممثلي 35 دولة.

ألقى اللواء شريف الماوردي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، نيابة عن وزير الإستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، كلمة رحب خلالها بالحضور، معربًا عن سعادته بالمشاركة فى قمة الاستثمار واحتضان هيئة المعارض لها، والتي تجمع قادة من المستثمرين من العالم العربي والإفريقي.

الفريق كامل الوزير يوجه بحزمة إجراءات عاجلة لحماية الصناعة المصرية... وإجراءات تصحيحية خلال الفترة المقبلة لإعادة تشغيل مصنعي النصر للمسبوكات ومنح المصنعين قروض بفائدة 15% لشراء المعدات

أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، أن هناك ضرورة لاتخاذ إجراءات لحماية الصناعة المصرية القائمة باعتبارها أولوية قصوى للحكومة إلى جانب جذب استثمارات صناعية جديدة.

وأشاد بجهود وزارة التجارة فيما يخص التصدي لتحقيقات الوقاية التي بدأتها دول أخرى ضد الصادرات المصرية بالخارج.

ضرورة تأكد وزارة التجارة من تضرر الصناعة المحلية من المنتجات المغرقة قبل بدء أي تحقيقات في مجال المعالجات التجارية

وشدد على ضرورة تأكد وزارة التجارة من تضرر الصناعة المحلية من المنتجات المغرقة قبل بدء أي تحقيقات في مجال المعالجات التجارية لضمان نجاح مصر في أي تحقيق وأي رسم تفرضه على الواردات.

جاء ذلك خلال ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع العاشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وذلك بحضور المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (عبر تقنية الفيديو كونفرانس) والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (عبر تقنية الفيديو كونفرانس) والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثلي الوزارات أعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والإسكان والبترول والمالية والبنك المركزي، إلى جانب عدد من أصحاب مصانع الحديد والصلب والسيراميك وإطارات السيارات.

عودة السيارات السيدان لسوق المصري بعد الاختفاء

سيارات فيات، استقبل السوق المصري بعد غياب لفترات طويلة سيارات فيات تيبو المانيوال السيدان التي تعتبر من السيارات الشعبية محليا، لتوفير قطع غيار سيارتها وخدمات مابعد البيع مما جعلها من اكثر السيارات السيدان المميزه محليا.

وطرحت سيارات فيات تيبو بسعر ملائم مع السوق المصري حيث بلغ سعر السيارة نحو 724,500 ألف جنيه، وهذا يصنفها من السيارات التي تناسب الشباب والفئات المتوسطة.



مواصفات سيارات فيات تيبو مانيوال سيدان

زودت سيارات فيات بمحرك 1400 سي سي رباعي الاسطوانات بقوة 95 حصان مع خزان وقود 45 لتر وتعتبر السيارة اقتصادية في استهلاك الوقود مع ناقل حركة من 6 سرعات.

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