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الإحصاء: 7.5 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال 9 أشهر - أخبار كلمتك

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الإحصاء: 7.5 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال 9 أشهر - أخبار كلمتك

الإحصاء: 7.5 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال 9 أشهر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 11:08 مساءً - رصد  تقرير “العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية  السعودية”، الصادر عن  الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين،  عدد من المؤشرات  والتى كان من بينها، أهم  الواردات التى استوردتها  مصر إلى السعودية خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024.

 

 

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السعودية  خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024
1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 3.4 مليار دولار.


2.  لدائن ومصنوعاتها بقيمة 984  مليون دولار.


3. منتجات كيماوية عضوية  بقيمة 208 ملايين دولار.


4. المنيوم ومصنوعاته بقيمة 158 مليون دولار.


5. ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 81 مليون دولار.

 

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 ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى السعودية

وكشف التقرير عن ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى السعودية لتسجل 2.4 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 1.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 26.3 %. 

 

 حجم الواردات المصرية من السعودية

وبلغت حجم الواردات المصرية من السعودية 5.1 مليار دولار  خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023  بنسبة ارتفاع قدرها 37.8. 

 

 ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر والسعودية

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر والسعودية ليسجل 7.5 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 5.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023  بنسبة ارتفاع قدرها 33.9.

 

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وجاء ذلك بعد توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السعودية  اليوم للمشاركة فى القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض وحرصًا من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للرئيس ياتى ذلك التقرير. 

 

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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