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2.4 مليار دولار صادرات مصر للسعودية فى 9 شهور.. النحاس والخضروات على رأس القائمة.. 511 مليون دولار قيمة الاستثمارات السعودية في مصر - أخبار كلمتك

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2.4 مليار دولار صادرات مصر للسعودية فى 9 شهور.. النحاس والخضروات على رأس القائمة.. 511 مليون دولار قيمة الاستثمارات السعودية في مصر - أخبار كلمتك

2.4 مليار دولار صادرات مصر للسعودية فى 9 شهور.. النحاس والخضروات على رأس القائمة.. 511 مليون دولار قيمة الاستثمارات السعودية في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 07:17 مساءً - توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، للمملكة العربية السعودية الشقيقة، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض، وتتسم العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية  والسعودية بالتطور والنمو.

 

ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى السعودية

كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين عن ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى السعودية لتسجل 2.4 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 1.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 26.3 %. 

 

 حجم الواردات المصرية من السعودية

وبلغ حجم الواردات المصرية من السعودية 5.1 مليار دولار  خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023  بنسبة ارتفاع قدرها 37.8. 

 

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 ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر والسعودية

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر والسعودية ليسجل 7.5 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 5.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023  بنسبة ارتفاع قدرها 33.9.

 

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أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السعودية خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024

1. نحاس ومصنوعاته بقيمة 459 مليون دولار.
2.  خضر وفواكه 293 مليون دولار.
3. ملابس جاهزة بقيمة  128 مليون دولار.
4. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 215 مليون دولار.
5. حديد ومصنوعاته  بقيمة 167 مليون دولار.

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أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السعودية  خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024
1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 3.4 مليار دولار.
2.  لدائن ومصنوعاتها بقيمة 984  مليون دولار.
3. منتجات كيماوية عضوية  بقيمة 208 ملايين دولار.
4. المنيوم ومصنوعاته بقيمة 158 مليون دولار.
5. ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 81 مليون دولار.

قيمة الاستثمارات السعودية في مصر
وسجلت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر 511.3 مليون دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام المالي 2023/ 2024 مقابل 2.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى  2022 /2023. 

 

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 الاستثمارات المصرية في السعودية 

وبلغت الاستثمارات المصرية في السعودية 147.1 مليون دولار خلال خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام المالي 2023/ 2024 مقابل 190.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى  2022/2023  .

 تحويلات المصريين العاملين بالسعودية
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية 8.3 مليار دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 11 مليار دولار خلال العام المالي 2021 / 2022، بينما بلغت قيمة تحويلات السعوديين العاملين في مصر 26.1 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 17.1 مليون دولار خلال العام المالي  2021 / 2022.

 

وسجل عدد سكان مصر 107 مليون نسمة في نوفمبر 2024، بينما سجل عدد سكان السعودية   34.1 مليون نسمة لنفس الفترة. 

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة السعودية طبقــًا لتقديرات البعثة 1.1 مليون مصري حتى نهاية عام  2023.

 

 

الرئيس السيسى يتوجه للسعودية للمشاركة فى القمة العربية الإسلامية غير العادية

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، للمملكة العربية السعودية الشقيقة، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض، حيث سيلقي الرئيس كلمة مصر أمام القمة، التي تتضمن ثوابت الموقف المصري والجهود المكثفة التي تبذلها مصر للتوصل لوقف إطلاق النار بغزة ولبنان، ومنع انجراف المنطقة لصراع إقليمي واسع النطاق، فضلًا عن الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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