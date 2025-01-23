دار نشر الجامعة الأمريكية تعرض أكبر جناح للكتب الإنجليزية في معرض الكتاب 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 03:46 مساءً - أعلنت دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة مشاركتها في الدورة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي تنطلق فعالياته اليوم الخميس ويستقبل الجمهور غداً الجمعة 24 يناير، ويستمر حتى 6 فبراير 2025 في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

تعد هذه المشاركة هي الثانية على التوالي التي تقدم خلالها دار النشر أكبر جناح مخصص للكتب باللغة الإنجليزية، بمساحة تصل إلى 117 مترًا مربعًا. يتميز الجناح بوجود فريق متخصص يتحدث اللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى تواجد كلية التعليم المستمر التابعة للجامعة الأمريكية لتقديم معلومات عن برامجها ودوراتها التعليمية.

تطرح دار نشر الجامعة الأمريكية خلال المعرض نحو خمسين كتابًا جديدًا صدر في العام الماضي، من بينها كتب بارزة مثل "تحتمس الثالث وحتشبسوت" لعالم المصريات أيدان دودسون، والنسخة الإنجليزية من كتاب "إبراهيم ناجي - زيارة حميمة تأخرت كثيرًا" للدكتورة سامية محرز، الذي يتناول إرث جدها الشاعر الكبير إبراهيم ناجي.

ومن الإصدارات المميزة الأخرى، ثلاثية غرناطة للكاتبة المصرية الراحلة رضوى عاشور، التي تُنشر لأول مرة باللغة الإنجليزية في مجلد واحد، ورواية "جوع العسل" للكاتب العماني زهران القاسمي، التي تتزامن مع اختيار سلطنة عمان كضيف شرف للمعرض هذا العام.

يقدم جناح دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة عروضًا خاصة تشمل خصمًا بنسبة 20% على جميع الإصدارات، بالإضافة إلى خصومات تصل إلى 75% على أكثر من 240 عنوانًا، بأسعار تبدأ من 30 جنيهًا. كما يحتوي الجناح على ركن مخصص للأطفال يقدم مجموعة كبيرة من الكتب المناسبة لجميع الأعمار.

وأعرب توماس ويلشير، المدير التنفيذي لدار النشر، عن حماسه لهذه المشاركة قائلاً: "نشعر بسعادة غامرة للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب. بصفتي المدير التنفيذي الجديد، أشارك الفريق حماسه في هذه التجربة المميزة وأتطلع للتواصل مع القراء وعشاق الكتب من جميع أنحاء العالم لتشجيعهم على 'قراءة الشرق الأوسط'."

يمكن للزوار العثور على إصدارات دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة في صالة 2، جناح 47 B، حيث يبدأ العمل يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً، ويمتد حتى 9 مساءً يومي الخميس والجمعة.