ألفين أيمن يوقع أول عقد احترافي مع ليفربول - أخبار كلمتك

ألفين أيمن يوقع أول عقد احترافي مع ليفربول - أخبار كلمتك

عدن كاش توسع خدماتها في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة - أخبار كلمتك

عدن كاش توسع خدماتها في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة - أخبار كلمتك

العميد محمد العوبان.. القائد الذي حافظ على تماسك القوات الخاصة بأبين - أخبار كلمتك

العميد محمد العوبان.. القائد الذي حافظ على تماسك القوات الخاصة بأبين - أخبار كلمتك

اطلاق عشرات الاسرى في صنعاء - أخبار كلمتك

اطلاق عشرات الاسرى في صنعاء - أخبار كلمتك

عاجل:عدن تغرق بالظلام الدامس والكشف عن خروج جميع المحطات - أخبار كلمتك

عاجل:عدن تغرق بالظلام الدامس والكشف عن خروج جميع المحطات - أخبار كلمتك

مدينة سماء الخليج العربي تدشن توليد الطاقة بالرياح وتفتتح مكتب الشركة المنفذة في المدينة بأبين - أخبار كلمتك

مدينة سماء الخليج العربي تدشن توليد الطاقة بالرياح وتفتتح مكتب الشركة المنفذة في المدينة بأبين - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ليها فضل عليّ.. عمرو سلامة يوجه رسالة للإعلامية منى الشاذلي (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ليها فضل عليّ.. عمرو سلامة يوجه رسالة للإعلامية منى الشاذلي (صورة) - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - رئيس الوزراء: نتطلع لزيادة التبادل التجاري مع كرواتيا وتوفير العمالة الماهرة للعمل هناك - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - رئيس الوزراء: نتطلع لزيادة التبادل التجاري مع كرواتيا وتوفير العمالة الماهرة للعمل هناك - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - الرئيس الصومالي: الدعم المصري يعزز قدرة صمودنا في مواجهة التحديات ويحقق طموحات شعبنا - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - الرئيس الصومالي: الدعم المصري يعزز قدرة صمودنا في مواجهة التحديات ويحقق طموحات شعبنا - أخبار كلمتك

الاتحاد الليبي يعلن استعارة كهربا من الأهلي رسميا - أخبار كلمتك

الاتحاد الليبي يعلن استعارة كهربا من الأهلي رسميا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

دار نشر الجامعة الأمريكية تعرض أكبر جناح للكتب الإنجليزية في معرض الكتاب 2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
دار نشر الجامعة الأمريكية تعرض أكبر جناح للكتب الإنجليزية في معرض الكتاب 2025 - أخبار كلمتك

دار نشر الجامعة الأمريكية تعرض أكبر جناح للكتب الإنجليزية في معرض الكتاب 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 03:46 مساءً - أعلنت دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة مشاركتها في الدورة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي تنطلق فعالياته اليوم الخميس ويستقبل الجمهور غداً الجمعة 24 يناير، ويستمر حتى 6 فبراير 2025 في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

تعد هذه المشاركة هي الثانية على التوالي التي تقدم خلالها دار النشر أكبر جناح مخصص للكتب باللغة الإنجليزية، بمساحة تصل إلى 117 مترًا مربعًا. يتميز الجناح بوجود فريق متخصص يتحدث اللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى تواجد كلية التعليم المستمر التابعة للجامعة الأمريكية لتقديم معلومات عن برامجها ودوراتها التعليمية.

تطرح دار نشر الجامعة الأمريكية خلال المعرض نحو خمسين كتابًا جديدًا صدر في العام الماضي، من بينها كتب بارزة مثل "تحتمس الثالث وحتشبسوت" لعالم المصريات أيدان دودسون، والنسخة الإنجليزية من كتاب "إبراهيم ناجي - زيارة حميمة تأخرت كثيرًا" للدكتورة سامية محرز، الذي يتناول إرث جدها الشاعر الكبير إبراهيم ناجي.

ومن الإصدارات المميزة الأخرى، ثلاثية غرناطة للكاتبة المصرية الراحلة رضوى عاشور، التي تُنشر لأول مرة باللغة الإنجليزية في مجلد واحد، ورواية "جوع العسل" للكاتب العماني زهران القاسمي، التي تتزامن مع اختيار سلطنة عمان كضيف شرف للمعرض هذا العام.

يقدم جناح دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة عروضًا خاصة تشمل خصمًا بنسبة 20% على جميع الإصدارات، بالإضافة إلى خصومات تصل إلى 75% على أكثر من 240 عنوانًا، بأسعار تبدأ من 30 جنيهًا. كما يحتوي الجناح على ركن مخصص للأطفال يقدم مجموعة كبيرة من الكتب المناسبة لجميع الأعمار.

وأعرب توماس ويلشير، المدير التنفيذي لدار النشر، عن حماسه لهذه المشاركة قائلاً: "نشعر بسعادة غامرة للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب. بصفتي المدير التنفيذي الجديد، أشارك الفريق حماسه في هذه التجربة المميزة وأتطلع للتواصل مع القراء وعشاق الكتب من جميع أنحاء العالم لتشجيعهم على 'قراءة الشرق الأوسط'."

يمكن للزوار العثور على إصدارات دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة في صالة 2، جناح 47 B، حيث يبدأ العمل يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً، ويمتد حتى 9 مساءً يومي الخميس والجمعة.

اقرأ أيضاً
الأحد المقبل.. ندوة بمعرض الكتاب تناقش كتاب جمال الكشكي الجديد

1 فبراير.. عبد العاطي يستعرض علاقات مصر الخارجية في ندوة بمعرض الكتاب

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 23 - 01 - 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق