الأحد المقبل.. ندوة بمعرض الكتاب تناقش كتاب جمال الكشكي الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 08:26 مساءً - يعقد محور «كاتب وكتاب» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في الثالثة عصر الأحد المقبل 26 يناير الجاري، ندوة بقاعة «فكر وإبداع - بلازا 1، وذلك لمناقشة كتاب: «في قلب اللحظة.. حدود ملتهبة ونظام عالمي جديد»، للكاتب الصحفي جمال الكشكي، والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

ووجه الكاتب الصحفي جمال الكشكي، دعوة إلى رموز الفكر والثقافة في مصر والوطن العربي لحضور ندوة مناقشة كتابه الجديد، قائلًا: «يشرفني ويسعدني أن ألتقيكم في إحدى ندوات محور (كاتب وكتاب) بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، يوم الأحد 26 يناير الجاري، الساعة الثالثة عصرا، لمناقشة كتابي الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، بعنوان (في قلب اللحظة.. حدود ملتهبة ونظام عالمي جديد) وذلك في قاعة (فكر وإبداع بلازا 1.

يناقش الكتاب: الدكتور مصطفى الفقي، والدكتور محمد فايز فرحات، ويدير الندوة الإعلامي عمرو خفاجى.