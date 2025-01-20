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وزير الطيران يلتقي وفداً إماراتياً لمناقشة أوجه التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك - أخبار كلمتك

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وزير الطيران يلتقي وفداً إماراتياً لمناقشة أوجه التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك - أخبار كلمتك

وزير الطيران يلتقي وفداً إماراتياً لمناقشة أوجه التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 09:11 مساءً - استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، وفداً رفيع المستوى من دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة محمد عبد الله السلامي رئيس دائرة الطيران المدني بالفجيرة ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، ومحمد عبد الله لنجارى مدير عام هيئة دبى للطيران المدني.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، بما يساهم في تحقيق المصالح المشتركة في مجال الطيران المدني.

وناقش الجانبان عدد من الموضوعات الهامة، والتي يأتي من بينها مجالات الملاحة الجوية، وآليات تطوير البنية التحتية في قطاع المطارات و استعراض كافه المشروعات التنموية التي تتم في مجالات الطيران المدني المتعددة بدبى والفجيرة لاسيما في ضوء العلاقات الأخوية والمتميزة التي تجمع بين مصر والإمارات العربية الشقيقة، و بما يحقق الرؤية التنموية التي تتبناها الدولتين في شتي المجالات ويواكب أيضًا التغيرات المتسارعة في مجال صناعه النقل الجوي العالمي.

هذا وقد تم تسليط الضوء أيضا على إمكانية تعزيز آفاق أوسع من التعاون في مجالات التدريب و تبادل الخبرات، خاصه مع مركز تدريب الملاحة الجوية في دبي لتبادل المعرفة والخبرات فى هذا المجال.. فضلا عن تنظيم عدة برامج تدريبية متخصصة تعتمد على أحدث التقنيات العالمية.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور سامح الحفني بعمق العلاقات الراسخة بين مصر والإمارات، مشيرًا إلى أن وزارة الطيران المدني تعمل وفق استراتيجية متكاملة ترتكز أهدافها على تحسين البنية التحتية، وتعزيز الابتكار التكنولوجي ومحاور الاستدامة في مختلف الأنشطة، بالإضافة إلى تنمية الكوادر البشرية كي تكون قادرة على مواكبة التغيرات المتسارعة في هذا القطاع، الحيوى الهام، خاصه في ظل توجهات الدولة المصرية بتشجيع مشاركة القطاع الخاص في كافة المجالات ومنها مجال الطيران المدني بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة رائدة ومركز إقليمي للطيران المدني بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن جانبه، أعرب محمد عبد الله السلامي عن سعادته بهذا اللقاء المثمر والذي يعكس قوة العلاقات الثنائية الوطيدة والممتدة التي تربط البلدين الشقيقين، كما أشار إلى تقديره للجهود المصرية في تطوير قطاع الطيران المدني.

وأكد على حرص بلاده بتعميق أفاق جديدة من التعاون مع مصر في مختلف القطاعات في ضوء الطفرة غير المسبوقة التي تشهدها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية وتنفيذها عدة مشروعات تنموية متكاملة في مختلف الأصعدة، بما يدفع لمزيد من التعاون الوثيق بين الجانبين في مجالات التدريب ودعم التقنيات والأنظمة

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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