مساعد وزير الخارجية يؤكد أهمية الأبعاد التنموية والاقتصادية والاستثمارية في العلاقات المصرية الكندية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 04:46 مساءً - أكد مساعد وزير الخارجية السفير الدكتور سامح أبو العينين، أهمية الأبعاد التنموية والاقتصادية والاستثمارية في العلاقات المصرية الكندية، بما يحقق أولويات الحكومة المصرية وبرنامجها الاقتصادي الطموح.

جاء ذلك خلال استقبال مساعد وزير الخارجية لنظيره الكندي أليكسندر لوفيك، الذي يقوم بزيارة مصر في إطار جولة إلى دول المنطقة، تزامنًا مع قرب تولي بلاده رئاسة مجموعة السبع الصناعية G7.

تناول اللقاء، أطر العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تطرق الجانبان إلى الترتيبات الجارية لعقد جولة المشاورات السياسية والاقتصادية الثنائية بين مصر وكندا، والمقرر عقدها في أبريل المقبل في أوتاوا على مستوى مساعدي وزيري الخارجية من البلدين.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري.

واستعرض السفير الدكتور سامح أبو العينين، الملف المصري الخاص بترشيح د.خالد العناني لمنصب المدير التنفيذي لمنظمة اليونسكو، وذلك في ضوء تولي كندا رئاسة مجموعة الدول السبع الكبرى.