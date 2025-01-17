"البترول" تعلن انتهاء حفر بئر نفرتاري شمال مراقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 04:40 مساءً - أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية انتهاء أعمال حفر البئر نفرتاري لشركة أكسون موبيل في منطقة شمال مراقيا عند عمق مياه ١٧٢٠ مترا في المنطقة الغربية للبحر المتوسط.

وأظهرت النتائج بعد تسجيلات الآبار، وجود طبقتين أساسيتين حاملتين للغاز في تكوين الكريتاسى وجارٍ حساب التقديرات المبدئية لحجم الغاز. ويتميز هذا البئر بأنه ليس عميقًا، حيث يصل العمق النهائى لحوالي ٢٧٠٠ متر مما يعطي الأمل في سهولة وسرعة تنميته. كما أنه قريب من تسهيلات حالية بها سعة لاستقباله.

وقد استخدمت أكسون جميع التقنيات الحديثة في الحفر، إلى جانب أحدث تطبيق لمعالجة البيانات السيزمية؛ لإثبات وجود الغاز المكتشفة في هذه المنطقة البكر لأول مرة. وسيفتح هذا الكشف باب الأمل للمنطقة الغربية من البحر المتوسط ويشجع الشركات على العمل بها.

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