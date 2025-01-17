"البترول" تعلن انتهاء حفر بئر نفرتاري شمال مراقيا - أخبار كلمتك

"البترول" تعلن انتهاء حفر بئر نفرتاري شمال مراقيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:36 - الحزن يملأ الوجوه.. مشاهد مؤثرة من جنازة الفنان الراحل فكري صادق (صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:36 - الحزن يملأ الوجوه.. مشاهد مؤثرة من جنازة الفنان الراحل فكري صادق (صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:36 - «هربت من قسوة والدها».. وزارة الداخلية تكشف ملابسات تغيب فتاة بالجيزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:36 - «هربت من قسوة والدها».. وزارة الداخلية تكشف ملابسات تغيب فتاة بالجيزة - أخبار كلمتك

القاهرة الإخبارية: الاتفاق على إدخال 600 شاحنة مساعدات يومية لقطاع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة الإخبارية: الاتفاق على إدخال 600 شاحنة مساعدات يومية لقطاع غزة - أخبار كلمتك

أول هجوم لـ الحوثي على إسرائيل بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

أول هجوم لـ الحوثي على إسرائيل بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

وزير قطاع الأعمال يجتمع برؤساء شركات القطن والغزل والنسيج - أخبار كلمتك

وزير قطاع الأعمال يجتمع برؤساء شركات القطن والغزل والنسيج - أخبار كلمتك

ريهام حجاج تكشف آخر رسالة مع الراحل فكري صادق - أخبار كلمتك

ريهام حجاج تكشف آخر رسالة مع الراحل فكري صادق - أخبار كلمتك

بعد رحيله عن الزمالك، وقف القيد يلاحق جوميز في السعودية - أخبار كلمتك

بعد رحيله عن الزمالك، وقف القيد يلاحق جوميز في السعودية - أخبار كلمتك

«البترول»: انتهاء أعمال حفر البئر «نفرتارى» بالساحل الشمالي - أخبار كلمتك

«البترول»: انتهاء أعمال حفر البئر «نفرتارى» بالساحل الشمالي - أخبار كلمتك

شوط أول سلبي بين سيراميكا وطلائع الجيش في كأس مصر - أخبار كلمتك

شوط أول سلبي بين سيراميكا وطلائع الجيش في كأس مصر - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

«البترول»: انتهاء أعمال حفر البئر «نفرتارى» بالساحل الشمالي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
«البترول»: انتهاء أعمال حفر البئر «نفرتارى» بالساحل الشمالي - أخبار كلمتك

«البترول»: انتهاء أعمال حفر البئر «نفرتارى» بالساحل الشمالي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 04:26 مساءً - أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الجمعة، انتهاء أعمال حفر البئر "نفرتارى" لشركة إكسون موبيل فى منطقة شمال مراقيا عند عمق مياه 1720 مترا فى المنطقة الغربية للبحر المتوسط.

وذكرت الوزارة - في بيان لها - أن النتائج أظهرت بعد تسجيلات الآبار وجود طبقتين أساسيتين حاملتين للغاز فى تكوين الكريتاسى، وجاري حساب التقديرات المبدئية لحجم الغاز، مضيفة: ويتميز هذا البئر بأنه ليس عميقا، حيث يصل العمق النهائي لحوالي 2700 متر، مما يعطى الأمل فى سهولة و سرعة تنميته، كما أنه قريب من تسهيلات حالية بها سعة لاستقباله".

وتابع البيان، أن "الشركة استخدمت جميع التقنيات الحديثة فى الحفر، إلى جانب أحدث تطبيق لمعالجة البيانات السيزمية لإثبات وجود الغاز المكتشفة فى هذه المنطقة البكر لأول مرة، وسيفتح هذا الكشف باب الأمل للمنطقة الغربية من البحر المتوسط ويشجع الشركات على العمل بها".

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

وزير التعليم العالى يشارك فى حفل ختام عام الشراكة المصرية الصينية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق