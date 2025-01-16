رئيس الوزراء: تشكيل مجموعات عمل استشارية من القطاع الخاص والخبراء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 05:06 مساءً - أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه سيتم إصدار قرار الأسبوع المقبل لتشكيل مجموعات عمل استشارية دائمة من القطاع الخاص والخبراء لـ6 قطاعات، وهي: «السياحة - التنمية العقارية - تنمية الصادرات - ريادة الأعمال - الرؤية السياسية - الاقتصاد الكلي».

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي، عقب اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء، أنه تم حفر 105 آبار نفط جديدة خلال الـ 6 أشهر الماضية أضافت 64 ألف برميل يومي للإنتاج، مشيرا إلى أن شركة إيني تستأنف عملها بحقل ظهر نهاية يناير الجاري.

وقال رئيس الوزراء إن إطلاق خطوط الإنتاج لشركة جيلي في مصر وهي واحدة من أكبر الشركات على مستوى العالم ووجودها يؤكد على اهتمام الدولة المصرية بصناعة السيارات وتوطينها.

ولفت إلى أن هناك انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم، وفيما يتعلق بالدين فهو «شغلنا الشاغل»، موضحا أن الصادرات السلعية غير البترولية، اقتربت من 41 مليار دولار فى 2024.