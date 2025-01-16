وزير الإنتاج الحربي: استغلال التكنولوجيا الحديثة لتحقيق أقصى معدلات الجودة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 11:15 صباحاً - تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الخميس، شركة حلوان للآلات والمعدات “مصنع 999 الحربي”، لمتابعة سير العملية الإنتاجية على أرض الواقع.

وتفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الجولة خطوط الإنتاج ومراحل التصنيع بالشركة والتي توفر احتياجات القوات المسلحة من منتجاتها العسكرية “الهاونات والقواذف الصاروخية وتجهيزات كباري الاقتحام” ويتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع منتجات مدنية متنوعة مثل (معدات الميكنة الزراعية، معدات الحفاظ على البيئة، تجهيزات عربات النقل المختلفة، تصنيع قطع الغيار للماكينات العملاقة، عدادات الكهرباء والمياه "الذكية، مسبوقة الدفع، الميكانيكية")، حيث تعد (حلوان للآلات والمعدات) أول شركة رائدة فى الشرق الأوسط لإنتاج آلات الورش من المخارط والمكاشط والفرائز وغيرها من آلات الورش.

الموقف التنفيذي للمشروعات

وخلال الجولة المفاجئة تفقد الوزير مصنع الجلفنة على الساخن، وقام بالإطلاع على أعمال تركيب البوتقة الجديدة والتي تم الحرص على تركيبها بالمصنع لضمان عودة الشركة سريعًا إلى مكانتها الرائدة في مجال الجلفنة على الساخن.

كما استمع الوزير إلى ما استعرضه المهندس محمد أحمد العصفوري رئيس مجلس إدارة "حلوان للآلات والمعدات" من بيانات ومعلومات حول الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الشركة ومدى الالتزام بتوقيتات تنفيذها ومعدلات الإنتاج والأداء خلال الفترة السابقة وحجم المبيعات وخطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج.

كما تابع الوزير سير العمل داخل ورشة الآلات ومخازن الإنتاج التام والخامات والإجراءات المخزنية التي تتم على أرض الواقع للتأكد من القيام بتنفيذ إجراءات الجرد الدورية مع التأكيد على أهمية الحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية.

استغلال التكنولوجيا الحديثة في التصنيع

وشدد وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال الجولة، على ضرورة التعاون مع القطاع الخاص المحلي والعالمي في مختلف مجالات التصنيع، وأهمية إيجاد حلول ورؤى استباقية للمشكلات التي قد تعوق سير العمل بالشركة (مصنع 999 الحربي)، والسعي لتحقيق أقصى معدلات الجودة واستغلال التكنولوجيا الحديثة في التصنيع والحفاظ على الأصول والموارد والالتزام بمواعيد نهو وتسليم المشروعات وضرورة إلتزام الجميع بإتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية، مؤكدًا أن النهوض بالعمل والإنتاج لن يتم إلا من خلال المتابعة الواقعية لسير العملية الإنتاجية بكافة الشركات والوحدات، لتكوين رؤية واضحة لكل (شركة / وحدة) لتطويرها بما يلائم طبيعة عملها وهذا هو الهدف من الزيارات المفاجئة المتكررة للشركات والوحدات التابعة.

رافق الوزير خلال الجولة المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

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