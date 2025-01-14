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«صناعة النواب» تناقش طلبات إحاطة بشأن إزالة المعوقات أمام الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج - أخبار كلمتك

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«صناعة النواب» تناقش طلبات إحاطة بشأن إزالة المعوقات أمام الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج - أخبار كلمتك

«صناعة النواب» تناقش طلبات إحاطة بشأن إزالة المعوقات أمام الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 07:06 مساءً - شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب شحاته أبو زيد، وكيل اللجنة، مناقشة عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء الموجهة للحكومة والتي تستهدف لإزالة المعوقات أمام الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجاهد نصار، بشأن وجود قصور في اتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة لسياسة الإغراق، التي تستهدف بعض المنتجات والسلع المحلية، وتعديل سياسة الرسوم الجمركية المفروضة عليها لحماية الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني.

من جانبها أكدت الدكتورة يمنى الشبراوي، رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار، أنه يتم التواصل مع اتحاد الصناعات وهيئة تنمية الصادرات والواردات، بناء على توجيهات وزير الاستثمار من أجل ترشيد الاستيراد.

وفي هذا الصدد أكد النائب شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة، على أهمية العمل لأجل توطين الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن عملية التوطين تساهم في زيادة معدلات التشغيل وكذلك عمل قيمة مضافة للمنتجات المصرية.

وأشار إلى أن لجنة الصناعة توصي في هذا الصدد بفرض رسوم إغراق على السلع المستوردة التي تضر بالصناعة الوطنية.

كما أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، مصلحة الجمارك بعمل مطابقة الواردات المستوردة طبقا للسجل الصناعي والتي تؤثر على الصناعة المحلية.

كما ناقشت لجنة الصناعة كذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبد الستار، بشأن سرعة تشغيل المصانع المتوقفة بالمنيا وعدم انشاء مصانع بديلة لاستيعاب البطالة، وعدم توصيل المرافق للمصانع بالمنيا.

وناقش اجتماع لجنة الصناعة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب عبد العظيم، بشأن إنشاء مصانع جديدة وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلي بالمنطقة الصناعية في محافظة المنيا.

وأوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة إزالة المعوقات أمام الصناعة في المنيا، وحل مشكلات المصانع المتوقفة، وكذلك حل أزمات المناطق الصناعية في المحافظة.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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