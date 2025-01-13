وزير العمل يبحث مع «ابدأ لتنمية المشروعات» التعاون لتطوير منظومة التدريب المهني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 05:45 مساءً - التقى وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة مع وفدِ من شركة إبدأ لتنمية المشروعات «الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ»، برئاسة الدكتورة أماني عيد.

مجالات التدريب المهني والتشغيل

وذلك لبحث تفعيل سُبل التعاون المشترك خاصة في مجالات التدريب المهني والتشغيل، واتفقوا الطرفان على تفعيل دور اللجنة المشتركة لتنفيذ خطة التعاون خلال الفترة المُقبلة، في إطار بروتوكول تعاون بين الجانبين لتطوير منظومة التدريب المهني.

وأشاد الوزير جبران بإنجازات «شركة ابدأ لتنمية المشروعات»، وتجاربها الناجحة في مجالات التدريب والتأهيل لسوق العمل، مشيرا إلى أن التعاون، سوف يكون له مردود إيجابي نحو تحفيز الشباب على المشاركة في البرامج التدريبية التي يتم تنفيذها،وأكد على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتحقيق أهداف الجانبين.

مجال التدريب وتأهيل العمالة المصرية على احتياجات سوق العمل بالداخل والخارج

من جانبها رحبت الدكتورة أماني عيد الرئيس التنفيذي لشركة إبدأ لتنمية المشروعات، بالتعاون مع وزارة العمل في مجال التدريب وتأهيل العمالة المصرية على احتياجات سوق العمل بالداخل والخارج، وثَمّنتّ مُقترح، تفعيل العمل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، لوضع وتنفيذ الأهداف المشتركة، وإعداد بروتوكول التعاون.

احتياجات سوق العمل

وأكدت على أن الشركة تعمل بإستراتيجيات وعقلية القطاع الخاص بشأن اتخاذ وتنفيذ القرارات والخطط اللازمة بحسب احتياجات سوق العمل،والتعامل مع تحدياته، وأعربت عن تَطُلع شركة إبدأ بالمزيد من التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة والنتائج المرجوة في هذا الشأن.

شارك في اللقاء من وزارة العمل:شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير،وإبراهيم علي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية،ومحمد الهواري، مدير عام الإدارة العامة لتراخيص مراكز التدريب الخاصة بوزارة العمل،ود. محمود حمزاوي مدير مكتب الوزير.

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