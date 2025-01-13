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رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى غدا الثلاثاء - أخبار كلمتك

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رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى غدا الثلاثاء - أخبار كلمتك

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى غدا الثلاثاء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 05:21 مساءً - رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الثلاثاء، لمواصلة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وقبيل رفع الجلسة اليوم، وافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 438 لسنة2024 بشأن الموافقة على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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