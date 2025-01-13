إكسيد مصر: تسليم الدفعة الأولى بعد إعلان تصنيع السيارات في السوق المحلي - أخبار كلمتك

إكسيد مصر: تسليم الدفعة الأولى بعد إعلان تصنيع السيارات في السوق المحلي - أخبار كلمتك

رئيس الرقابة المالية يبحث مع قيادات التأمين سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية القطاع - أخبار كلمتك

رئيس الرقابة المالية يبحث مع قيادات التأمين سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية القطاع - أخبار كلمتك

كريم الحسيني ينشر صورة من كواليس التحضير لمسلسل "وش سعد" - أخبار كلمتك

كريم الحسيني ينشر صورة من كواليس التحضير لمسلسل "وش سعد" - أخبار كلمتك

نواف سلام يفوز في سباق رئاسة الحكومة اللبنانية - أخبار كلمتك

نواف سلام يفوز في سباق رئاسة الحكومة اللبنانية - أخبار كلمتك

قائد مكافحة المخدرات بعدن ينشر جنودا للتأكد من عقود زواج وعلاقات مرتادي السواحل - أخبار كلمتك

قائد مكافحة المخدرات بعدن ينشر جنودا للتأكد من عقود زواج وعلاقات مرتادي السواحل - أخبار كلمتك

اصطياد افاعي الكوبرا بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

اصطياد افاعي الكوبرا بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

الأرصاد تعلن استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء غدا - أخبار كلمتك

الأرصاد تعلن استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء غدا - أخبار كلمتك

وزير الصحة: المستشفيات التعليمية أهم مراجع علاج الحالات الحرجة في مصر - أخبار كلمتك

وزير الصحة: المستشفيات التعليمية أهم مراجع علاج الحالات الحرجة في مصر - أخبار كلمتك

نجم الأهلي يرتدي قناعا للوجه بعد إصابته خلال مباراة سموحة - أخبار كلمتك

نجم الأهلي يرتدي قناعا للوجه بعد إصابته خلال مباراة سموحة - أخبار كلمتك

إنبي يضم مهاجم الجونة بعقد مدته خمس سنوات - أخبار كلمتك

إنبي يضم مهاجم الجونة بعقد مدته خمس سنوات - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

التحديث الأخير.. تراجع سعر الذهب في مصر خلال التعاملات الختامية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
التحديث الأخير.. تراجع سعر الذهب في مصر خلال التعاملات الختامية - أخبار كلمتك

التحديث الأخير.. تراجع سعر الذهب في مصر خلال التعاملات الختامية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 04:41 مساءً - سعر الذهب اليوم.. تراجع سعر الذهب داخل السوق المحلي خلال التعاملات الختامية اليوم الإثنين 13 يناير 2025، مقارنة بالتحديث الأخير له، فتراجع سعر الذهب عيار 21، وهو الفئة الأكثر مبيعا في محافظات الوجه البحري عند 3775 جنيهًا للبيع، و 3750 جنيهًا للشراء.

ويستعرض موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، آخر تحديث لـ سعر الذهب، ضمن خدمة يقدمها الموقع في مختلف المجالات، من خلال الضغط هنــــــــــا

سعر الذهب
سعر الذهب
سعر الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الإثنين 13 يناير
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4314.25 جنيه 4285.75 جنيه
عيار 22 3954.75 جنيه 3928.5 جنيه
عيار 21 3775 جنيها 3750 جنيها
عيار 18 3235.75 جنيه 3214.25 جنيه
عيار 14 2516.75 جنيه 2500 جنيها
عيار 12 2157.25 جنيه 2142.75 جنيه

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 13 يناير

سعر الذهب عيار 24

تراجع سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند 4314.25 جنيه للبيع، و 4285.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 حالة من الانخفاض داخل محلات الصاغة عند 3954.75 جنيه للبيع، و 3928.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

تراجع سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا في مصر خلال التعاملات الختامية اليوم عند 3775 جنيهًا للبيع، و 3750 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة نحو 3235.75 جنيه للبيع، و 3214.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

تراجع سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي عند 2516.75 جنيه للبيع، و 2500 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن
سعر الذهب

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر تراجعا عند 2157.25 جنيه للبيع، و 2142.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 في مصر حالة من اعند 1617.75 جنيه للبيع، و 1607.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم في محلات الصاغة بمصر خلال التعاملات الختامية عند 30200 جنيهًا للبيع، و 30000 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر 2670.41 دولار للبيع، و 2670.14 دولار للشراء.

اقرأ أيضاً
سعر الذهب في الأردن اليوم الإثنين 13 يناير 2025

سعر الذهب والدولار الآن في مصر.. «آخر تحديث»

سعر الذهب في الإمارات اليوم الإثنين 13 يناير 2025

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

وزير الإسكان يتابع الآليات المتنوعة لطرح الأراضي والفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق