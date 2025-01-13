التحديث الأخير.. تراجع سعر الذهب في مصر خلال التعاملات الختامية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 04:41 مساءً - سعر الذهب اليوم.. تراجع سعر الذهب داخل السوق المحلي خلال التعاملات الختامية اليوم الإثنين 13 يناير 2025، مقارنة بالتحديث الأخير له، فتراجع سعر الذهب عيار 21، وهو الفئة الأكثر مبيعا في محافظات الوجه البحري عند 3775 جنيهًا للبيع، و 3750 جنيهًا للشراء.

ويستعرض موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، آخر تحديث لـ سعر الذهب، ضمن خدمة يقدمها الموقع في مختلف المجالات، من خلال الضغط هنــــــــــا

سعر الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الإثنين 13 يناير سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4314.25 جنيه 4285.75 جنيه عيار 22 3954.75 جنيه 3928.5 جنيه عيار 21 3775 جنيها 3750 جنيها عيار 18 3235.75 جنيه 3214.25 جنيه عيار 14 2516.75 جنيه 2500 جنيها عيار 12 2157.25 جنيه 2142.75 جنيه

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 13 يناير

سعر الذهب عيار 24

تراجع سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند 4314.25 جنيه للبيع، و 4285.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 حالة من الانخفاض داخل محلات الصاغة عند 3954.75 جنيه للبيع، و 3928.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

تراجع سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا في مصر خلال التعاملات الختامية اليوم عند 3775 جنيهًا للبيع، و 3750 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة نحو 3235.75 جنيه للبيع، و 3214.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

تراجع سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي عند 2516.75 جنيه للبيع، و 2500 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر تراجعا عند 2157.25 جنيه للبيع، و 2142.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 في مصر حالة من اعند 1617.75 جنيه للبيع، و 1607.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم في محلات الصاغة بمصر خلال التعاملات الختامية عند 30200 جنيهًا للبيع، و 30000 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر 2670.41 دولار للبيع، و 2670.14 دولار للشراء.