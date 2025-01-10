الانتهاء من تنفيذ 12 مشروعا خدميا بالجيزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 12:00 مساءً - اطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على بيان بمجهودات مديرية الإسكان بالجيزة والذى أصدرته المديرية عن النصف الأول للعام المالى الحالى والخاص بأعمال التطوير وإعادة التأهيل والصيانة بنطاق المحافظة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن أعمال التطوير التى قامت بها مديرية الإسكان خلال النصف الأول من العام المالى ٢٠٢٤- ٢٠٢٥ ضمت حوالي ١٢ مشروع خدمي وتنموي وهم (أعمال إعادة تأهيل وتطوير العقارات المتضررة بحريق أستوديو الأهرام والتى شملت إنهاء تجديد ٤ عقارات، تدعيم عقارين).

وأوضح محافظ الجيزة أنه تم تطوير عدد من المبانى الخاصة بأجهزة المحافظة لتحسين الحالة الإنشائية لها وحفاظًا علي السلامة العامة وتدعيم سبل الأمان ومنها (مبنى مديرية الإسكان، مبنى مركز ومدينة أطفيح، تطوير عنابر الإعاشة ومركز تدريب الحماية المدنية بحدائق الأهرام).

خطة تحسين الواجهة البصرية لمحيط أعمال تطوير محور المريوطية



وأضاف النجار أنه جاري استكمال خطة تحسين الواجهة البصرية لمحيط أعمال تطوير محور المريوطية وذلك بدءا من شارع المنشية وحتي كوبري الصحابة من خلال المشروعات المدرجة لمديرية الإسكان وذلك ضمن مشروعات رفع كفاءة وتطوير الطرق والمحاور المؤدية للمناطق الأثرية والسياحية، تأمين مدينة الطالبات بشارع السودان من أخطار الحرائق، تطوير موقف العامل الأول).

كما شملت الأعمال عددا من المنشآت الجديدة والتى تضمنت (تركيب حوالي ٤٠ بارتشن تجاريا لأغراض التطوير الحضارى وتوفير عائد استثماري لصالح المحافظة يتم استخدامه في أعمال الصيانات الدورية ورفع الكفاءة للطرق.

ولفت إلى أنه تم تركيب عدد 2 مصعد كهربائي بكوبري المشاه المقام أعلى شريط السكة الحديد بين شارعي السودان والمطار للتسهيل علي كبار السن استجابة لشكاوى المواطنين من مستخدمي الكباري، إنشاء مجلس ومدينة العياط، تنفيذ أعمال محطة المياه الارتوازية بالمنطقة الصناعية بأبو رواش.

وشدد محافظ الجيزة على مدير مديرية الإسكان بتكثيف الجهود للانتهاء من المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للمديرية، مؤكدا على الدور الهام الذى تلعبه المديرية فى دعم آليات العمل بالجوانب الإدارية بمختلف الجهات إلى جانب دورها فى أعمال التنمية والتطوير.

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