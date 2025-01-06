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حماة الوطن يهنئ أقباط مصر بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

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حماة الوطن يهنئ أقباط مصر بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

حماة الوطن يهنئ أقباط مصر بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 07:02 مساءً - توجه حزب حماة الوطن، بالتهاني القلبية إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع أقباط مصر بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد.

وفي نص التهنئة يؤكد الحزب أنه في هذه المناسبة يتذكر تلاحم وترابط أبناء الشعب المصري، وحرصهم على مشاركة بعضهم في كافة المناسبات، بعيدا عن أي أفكار ظلامية.

ويشير حماة الوطن، إلى أن حرص المؤسسات الدينية الإسلامية، ممثلة في فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وكافة قيادات الأزهر، وكذلك وزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري، في تقديم التهاني، ومشاركة أقباط مصر احتفالاتهم رسالة على قوة ومتانة العلاقة بين أبناء الوطن مسلمين ومسيحيين.

كما يؤكد الحزب، أن حالة التلاحم والترابط بين أبناء الوطن يجعلنا قادرين على مواجهة التحديات، كما نجحنا في تخطيها من قبل.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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