بتوجيهات شيخ الأزهر، صرف إعانة شهرية وأثاث منزلي ودراجة بخارية لأم عبد المنعم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 04:45 مساءً - أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، صرف إعانة شهرية إلى السيدة زينب الشربيني، كما تم تسليمها درّاجة بخارية خاصة بذوي الهمم، وكرسي متحرك وأجهزة كهربائية وأثاث منزلي.

بيت الزكاة والصدقات يصرف إعانة شهرية وأثاث منزلي ودرّاجة بخارية لأم عبد المنعم

وأكد بيان «بيت الزكاة والصدقات» أن والدة «عبد المنعم» الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، فرع دمياط - اعتادت على حمل ابنها من منزلها إلى مقر دراسته لأداء امتحاناته منذ مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الجامعية؛ حرصًا منها على استكمال دراسته، رغم ما يُعانيه من مرض «الجسم الزجاجي» الذي لا يمكِّنه من التحرك تمامًا.

استغاثة عاجلة من السيدة زينب الشربيني لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر

كانت وسائل التواصل الاجتماعي قد نشرت استغاثة عاجلة من السيدة زينب الشربيني لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر؛ لمساعدتها في تدبير شؤون حياتها ومساعدة ابنها الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر فرع دمياط، الذي يعاني من مرض «الجسم الزجاجي» الذي لا يمكنه من التحرك تمامًا.

فور نشر الاستغاثة وجَّه فضيلة الإمام الأكبرشيخ الأزهر بسرعة التكفل به وتلبية كل احتياجات السيدة زينب الشربيني وتقديم كل المساعدات الممكنة لها لإعانتها ومساعدتها في استكمال دراسة ابنها حتى انتهاء مرحلة التعليم الجامعي، وذلك تقديرًا من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر عن ما قامت به والدته من تضحيات، رغم ظروف عبد المنعم الصحية الصعبة.



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