زلزال جديد بقوة 5.3 درجة يضرب إثيوبيا - أخبار كلمتك

زلزال جديد بقوة 5.3 درجة يضرب إثيوبيا - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية عمرو رجب في مسلسل الحلانجي - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية عمرو رجب في مسلسل الحلانجي - أخبار كلمتك

الأغلى بـ 690 جنيها، أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم بسوق العبور - أخبار كلمتك

الأغلى بـ 690 جنيها، أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم بسوق العبور - أخبار كلمتك

القادم أصعب، الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية مقلقة اليوم وتحذر من طقس الغد حتى الإثنين - أخبار كلمتك

القادم أصعب، الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية مقلقة اليوم وتحذر من طقس الغد حتى الإثنين - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:36 - تطور جديد.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:36 - تطور جديد.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

رد حاسم وإجراء متوقع من بنما على تهديدات ترامب بإعادة السيادة على القناة - أخبار كلمتك

رد حاسم وإجراء متوقع من بنما على تهديدات ترامب بإعادة السيادة على القناة - أخبار كلمتك

هل توجد فوائد على الحساب الجاري في البنك الأهلي؟ - أخبار كلمتك

هل توجد فوائد على الحساب الجاري في البنك الأهلي؟ - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها توتنهام ضد ليفربول - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها توتنهام ضد ليفربول - أخبار كلمتك

أنا أصيلة وصدقوني، داليا مصطفى ترد على طلبها الطلاق من شريف سلامة (فيديو) - أخبار كلمتك

أنا أصيلة وصدقوني، داليا مصطفى ترد على طلبها الطلاق من شريف سلامة (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:41 - معتدل نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:41 - معتدل نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

حصاد 2024.. «البحوث الإسلامية»: تسجيل 7300 كتاب و3200 رسالة جامعية و71 دورية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
حصاد 2024.. «البحوث الإسلامية»: تسجيل 7300 كتاب و3200 رسالة جامعية و71 دورية - أخبار كلمتك

حصاد 2024.. «البحوث الإسلامية»: تسجيل 7300 كتاب و3200 رسالة جامعية و71 دورية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 10:21 صباحاً - أعلن المركز الإعلامي لمجمع البحوث الإسلامية عن تقرير حصاد مكتبة الأزهر الشريف لعام 2024، الذي يعكس جهودًا مكثفة لتعزيز دور المكتبة كمصدرٍ أساسٍ للمعرفة وخدمة الباحثين. وتضمَّن التقرير إنجازات متميزة في مجالات التوثيق، والرقمنة، والتزويد، والخدمات الموجَّهة للباحثين والطلاب من داخل مصر وخارجها.

إنجازات التوثيق والتزويد

شهد عام 2024 تقدُّمًا كبيرًا في عمليات التوثيق والفهرسة والترميم، إذِ انتُهِيَ من ترميم 23 كتابًا و415 ورقة خطيَّة، كما تم تسجيل 7300 كتاب و3200 رسالة جامعية في مختلِف التخصُّصات، لتلبية احتياجات الباحثين المتزايدة.

الرقمنة والتطوير التكنولوجي

تمكَّنت المكتبة الأزهرية من رقمنة 4 مخطوطات و68 مجلدًا ضمن مشروع يهدف إلى تحويل المصادر التقليدية إلى نُسَخ إلكترونية.

الخدمات المقدَّمة للباحثين

قدَّمت المكتبة خدماتٍ متنوعةً للباحثين، إذٌ استقبلت قاعات الاطِّلاع الورقي عشرات الباحثين، ووُفِّرَت استشارات عِلمية داخلية لهم، كما تمَّ تجهيز مكتبة الأزهر بفرع (القرنة) بالأقصر لتلبية احتياجات الباحثين المحليين وتوسيع نطاق الخدمات المقدَّمة.

أعمال التوسعة والتطوير

شملت أعمال التوسعة خلال العام الاستعداد لنقل المكتبة إلى مقرِّها الجديد، مع تهيئة البنية التحتية لاستيعاب الأنشطة المستقبلية، بلغ إجمالي النقل إلى المكتبة الجديدة خلال العام35557 مخطوط، بواقع 46736 مجلد، إضافة إلى 111531 مطبوع بواقع 176743 مجلد.

وفي هذا السياق، أوضح فضيلة الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أنَّ مكتبة الأزهر تمثِّل القلب النابض للبحث العلمي داخل المؤسسة الأزهرية وخارجها، وأننا نسعى باستمرار لتطوير بنيتها التحتية وخدماتها بما يواكب متطلبات العصر ويُسهِّل على الباحثين والطلاب الوصول إلى مصادر المعرفة.

وأشار الجندي إلى أنَّ ما حقَّقته المكتبة من إنجازات خلال عام 2024م يعكس رؤية الأزهر الشريف في الحفاظ على التراث الإسلامي ونَشْره بأسلوب عصري يدمج بين الأصالة والحداثة، وأننا نتطلَّع إلى مزيد من التطوير والتوسُّع في العام المقبل لتعزيز مكانة المكتبة كمركزٍ رياديٍّ للبحث العِلمي.

وأكَّد الأمين العام أنَّ دَعْم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كان له الأثرُ الأكبرُ في تحقيق هذه الإنجازات، مشدِّدًا على أهميَّة الاستمرار في هذا النَّهج لخدمة طلاب العِلم والباحثين في كل مكان.

اقرأ أيضاً
أمين البحوث الإسلامية: العقل البشري أصبح تقنيًا ويحتاج إلى برمجة مضادة للفيروسات

«أمين البحوث الإسلامية»: خطى رسول الله ومنهجه السبيل لتحقيق الإنسانية الكاملة

أمين البحوث الإسلامية: العقل البشري أصبح تقنيًا ويحتاج إلى برمجة مضادة للفيروسات

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

القادم أصعب، الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية مقلقة اليوم وتحذر من طقس الغد حتى الإثنين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق