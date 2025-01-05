حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الأحد 5 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 10:01 صباحاً - الطقس في الإسكندرية.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الأحد 5 يناير 2025، حيث تشهد عروس البحر المتوسط، حالة من الطقس المضطرب وسقوط أمطار منذ بداية العام الجديد مستمرة حتى الآن.

حالة الطقس في الإسكندرية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الأحد، ليسود طقس معتدل نهارًا على الوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتابعت بحالة الطقس ليلاً، لتنخفض درجات الحرارة تدريجيًا مع تقدم ساعات الليل، ليسود طقس شديد البرودة على أغلب أنحاء عروس البحر المتوسط والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأكدت الأرصاد على يسود طقس غائم في الإسكندرية، اليوم الأحد 5 يناير، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، إذ سجلت الكبرى 19 درجة مئوية والصغرى 16 درجة.

الطقس في الإسكندرية

وأضافت بشأن الطقس في الإسكندرية، حيث يوجد فرصة لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من محافظة مطروح تمتد مساء إلى مناطق من «الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 40-50 كم/س، ما يؤدي إلى زيادة الشعور بالبرودة، كما تشهد حركة البحر المتوسط اضطرابًا واضحًا، حيث تتراوح ارتفاعات الأمواج بين 2 إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية شرقية.

الطقس في الإسكندرية اليوم

وكشفت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عن تفاصيل طقس الإسكندرية اليوم، وفقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية الوارد إليها، ومن المتوقع أن تبدأ الأمطار فجرًا، وتكون متوسطة الشدة في البداية، ثم تزداد شدتها تدريجيًا مع تقدم ساعات الليل، وقد تكون رعدية أحيانًا، خاصة في شرق المحافظة.