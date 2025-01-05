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تداول 15 ألف طن و954 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

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تداول 15 ألف طن و954 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

تداول 15 ألف طن و954 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 10:10 صباحاً - أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 954 شاحنة و110 سيارة

معدل تداول الحاويات

حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 490 شاحنة و100 سيارة فيما شملت حركة الصادرات  11000 طن بضائع، 464 شاحنة و10 سيارة. 
حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم  لاستقبال السفينة  دليلة بينما تغادر السفينتين سينا وAlcudia Express... فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين أمل و Alcudia Express  وغادرت السفينتين دليلة والحرية، كما تم تداول 2500 طن بضائع و300 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفينتين  آور وآيلة. 
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2535 راكب بموانيها.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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