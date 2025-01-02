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وزير النقل: تطوير السكك الحديد انعكس على مستوى الخدمة للراكب - أخبار كلمتك

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وزير النقل: تطوير السكك الحديد انعكس على مستوى الخدمة للراكب - أخبار كلمتك

وزير النقل: تطوير السكك الحديد انعكس على مستوى الخدمة للراكب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 09:25 صباحاً - أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل أن الهيئة القومية للسكك الحديد شهدت عمليات تطوير واسعة خلال الفترة الماضية الأمر الذى انعكس على مستوى الخدمة المقدمة للركاب.

وتابع الوزير حركة نقل الركاب بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق للتاكد على مستوى الخدمة المقدمة للمواطن المصري.

وعلى صعيد آخر، بلغ متوسط مستوى تأخيرات   القطارات، 40 دقيقة مع استمرار تخفيض السرعة صباحًا، فى مداخل القرى بسبب الشبورة، بينما كانت خطوط بورسعيد الأعلى في تأخيرات القطارات اليوم بـ 90 دقيقة.

متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

 وتابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديد إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز التحكم “إي تي سي”، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

وجاءت التأخيرات كالتالي:       

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية 

متوسط تأخيرات القطارات 20  دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي 

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي: 

القاهرة / أسيوط 60 دقيقة 

أسيوط / أسوان 60 دقيقة

 

ثالثًا: خط  بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات 90 دقيقة

 

رابعًا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط 

 

متوسط تأخيرات القطارات 45  دقيقة.

 

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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