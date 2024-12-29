عاجل:جماعة الحوثي توجه رسالة للسعودية وتطالبها بعدم التدخل بهذا الأمر - أخبار كلمتك

عاجل:جماعة الحوثي توجه رسالة للسعودية وتطالبها بعدم التدخل بهذا الأمر - أخبار كلمتك

الرئيس علي ناصر محمد يعزي مدير امن مطار عدن بوفاة والده - أخبار كلمتك

الرئيس علي ناصر محمد يعزي مدير امن مطار عدن بوفاة والده - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:06 - «إسرائيل» ترصد سادس تفش لأنفلونزا الطيور منذ بداية الشتاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:06 - «إسرائيل» ترصد سادس تفش لأنفلونزا الطيور منذ بداية الشتاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:06 - الزمالك يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري بثنائية أمام الاتحاد السكندري «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:06 - الزمالك يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري بثنائية أمام الاتحاد السكندري «فيديو» - أخبار كلمتك

حماس تكشف سبب عرقلة صفقة التهدئة فى غزة - أخبار كلمتك

حماس تكشف سبب عرقلة صفقة التهدئة فى غزة - أخبار كلمتك

غزل المحلة يبدأ استعداداته لمواجهة البنك الأهلي بالدوري (صور) - أخبار كلمتك

غزل المحلة يبدأ استعداداته لمواجهة البنك الأهلي بالدوري (صور) - أخبار كلمتك

بحضور مفتي الجمهورية.. المركز الثقافي القبطي ينظم ندوة بعنوان «التسامح والمحبة أساس البناء والتقدم» - أخبار كلمتك

بحضور مفتي الجمهورية.. المركز الثقافي القبطي ينظم ندوة بعنوان «التسامح والمحبة أساس البناء والتقدم» - أخبار كلمتك

«الشباب والرياضة» تفتح باب التقدم لبرنامج الدبلوماسية الشبابية في نسخته الثالثة - أخبار كلمتك

«الشباب والرياضة» تفتح باب التقدم لبرنامج الدبلوماسية الشبابية في نسخته الثالثة - أخبار كلمتك

ترقب المعركة الحاسمة لأنها جماعة الحـ.وثي - أخبار كلمتك

ترقب المعركة الحاسمة لأنها جماعة الحـ.وثي - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:46 - أستاذ بجامعة الأزهر يوضح حكم قراءة حظك اليوم والأبراج - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:46 - أستاذ بجامعة الأزهر يوضح حكم قراءة حظك اليوم والأبراج - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

نشاط الرئيس اليوم، قرار جمهوري هام وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
نشاط الرئيس اليوم، قرار جمهوري هام وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة - أخبار كلمتك

نشاط الرئيس اليوم، قرار جمهوري هام وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 09:20 مساءً - شهد اليوم الرئاسي صدور عددا من التوجيهات الرئاسية، وقرار جمهوري، حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود المبذولة في تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية الرامية إلى تطوير صناعة التعهيد، التي تستهدف تشجيع الشركات العالمية على توسيع أنشطتها في مصر.

السيسي يوجه بمواصلة الجهود لنشر خدمات الاتصالات في جميع أنحاء الجمهورية،

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى حرص الرئيس خلال الاجتماع على متابعة جهود تحسين خدمات التغطية وجودة الاتصالات والإنترنت، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين للحصول على خدمات ذات جودة عالية وفاعلية أكبر، حيث وجه الرئيس في هذا السياق بمواصلة الجهود لنشر خدمات الاتصالات في جميع أنحاء الجمهورية، وضمان وصول خدمات الاتصالات إلى المواطنين بجودة عالية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتشجيع الاستثمار المحلي والدولي في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتكثيف الجهود لتحسين موقف مصر في المؤشرات العالمية لقطاع الاتصالات، بما يرسخ موقف مصر كمركز إقليمي للاتصالات والأنشطة والخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع أيضًا خلال الاجتماع على الموقف الخاص بإطلاق النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتي من المقرر إطلاقها قريبًا، حيث سيتم من خلالها مواصلة العمل على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المجتمع في مختلف المجالات، والاستمرار في توفير بنية تحتية حوسبية متطورة للجهات الحكومية والخاصة والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا القطاع، بما يدعم برامج التنمية الاقتصادية الوطنية وأهدافها.

السيسي يوجه بالاستمرار في العمل نحو التحول إلى مجتمع رقمي متكامل

وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا استعراضًا لأوجه التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزارات الاخرى، فضلًا عن المشروعات التي تقوم بها وزارة الاتصالات في مجال التحول الرقمي، واستراتيجية تطوير مكاتب البريد الوطنية، وكذا الجهود الوطنية للتوسع في تصنيع الهاتف المحمول وتوطين صناعته، موضحًا  أن الرئيس قد وجه بالاستمرار في العمل نحو التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، يشمل توفير الخدمات الرقمية وحوكمة البيانات، والتوسع في التدريب وبناء القدرات الرقمية من خلال التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز إبداع مصر الرقمية، وتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل.

كما أكد الرئيس السيسي على ضرورة دعم البرامج المنفذة في إطار جهود الدولة في مجالات حماية البيانات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، مشددًا على أهمية العمل على جذب المزيد من المراكز الدولية المتخصصة للعمل في مصر في مجالات البحث والتطوير، وفي التخصصات الأكثر تشعبًا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تفويض رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقـودى ومـصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، فى مباشرة اختصاص رئيس الجمهورية المنصوص عليه فى قانون الخدمة المدنية، فيما يتعلق بالتعيين فى وظـائف مدير عام والإدارة الإشرافية فما دونها بالصندوق.

-ونص القرار الجمهوري رقم 597 لسنة 2024 على "استبدال بنص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقـم 231 لـسنة 2021، المشار إليه، النص الآتى: (يفوض رئيس مجلس إدارة صندوق تكر يم شهداء وضحايا ومفقـودى ومـصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، فى مباشرة اختصاص رئيس الجمهورية المنصوص عليه فى قانون الخدمة المدنية، فيما يتعلق بالتعيين فى وظـائف مدير عام والإدارة الإشرافية فما دونها بصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم".
 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

اليوم.. المدارس تبدأ في عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق