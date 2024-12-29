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أيمن عبد الوهاب خليل قائما بأعمال رئيس مدينة الجيزة - أخبار كلمتك

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أيمن عبد الوهاب خليل قائما بأعمال رئيس مدينة الجيزة - أخبار كلمتك

أيمن عبد الوهاب خليل قائما بأعمال رئيس مدينة الجيزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 08:05 مساءً - أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قرارًا بتعيين أيمن عبد الوهاب خليل رئيسًا جديدًا لمدينة الجيزة. 

يأتي هذا التعيين في إطار سعي محافظة الجيزة إلى اختيار الكفاءات القادرة على تحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

من هو أيمن عبد الوهاب خليل؟

وكان أيمن عبد الوهاب خليل يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لشئون اللجان والمجالس والمؤتمرات بالديوان العام لمحافظة الجيزة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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