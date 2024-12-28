نتيجة مسابقة وظائف الأوقاف.. الرابط وكيفية الحصول عليها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 09:36 مساءً - أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني لمسابقة 1000 إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف.

نتيجة 1000 إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص نتيجة 1000 إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة 1000 إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف

1-زيارة الرابط المخصص.

2-انتقل إلى بوابة الوظائف الحكومية من خلال الضغط هنا.

3-إدخال البيانات المطلوبة

4- أدخل الرقم القومي ورقم التقديم الخاص بك.

5-عرض النتيجة اضغط على زر الاستعلام لعرض نتيجتك مباشرة.

أوراق التقديم على وظائف وزارة الأوقاف

1- بيان حالة وظيفية للمتقدم يحتوي على«المؤهلات العلمية، الخبرة الزمنية، الدورات التدريبية، خطابات الشكر، والإنجازات».

2- بيان إنجازات وإسهامات المتقدم في مجال التخصص.

3- اقتراحات المتقدم لتطوير الوحدة أو أنشطتها.

4-عدد 7 صور شخصية حديثة للمتقدم.

5-إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي سارية.