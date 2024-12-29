مصر تعزي كوريا الجنوبية في ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 01:16 مساءً - أعربت جمهورية مصر العربية، عن خالص تعازيها لجمهورية كوريا الجنوبية، في ضحايا تحطم الطائرة التابعة لشركة «جيجو إير»، أثناء هبوطها بجنوب غرب العاصمة سول يوم 29 ديسمبر، مما أسفر عن سقوط عشرات من الضحايا والمصابين.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها، «مصر تؤكد على تضامنها الكامل مع جمهورية كوريا، حكومة وشعبًا، في مواجهة آثار هذا الحادث المروع، ومواساتها لأسر الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل لكافة المصابين».