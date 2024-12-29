تبدأ الخميس.. مواعيد امتحانات نصف العام لجميع الصفوف بالقاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 01:16 مساءً - مواعيد امتحانات نصف العام في القاهرة.. تزامنًا مع اقتراب موعد انطلاق الامتحانات، يبحث العديد من الطلاب وأولياء أمورهم عن مواعيد امتحانات نصف العام في القاهرة.

مواعيد امتحانات نصف العام بالقاهرة

تبدأ امتحانات نصف العام الدراسي للمواد غير المضافة للمجموع لطلاب صفوف النقل في محافظة القاهرة، من يوم الخميس الموافق 2 يناير وتستمر حتى يوم الخميس 9 من نفس الشهر.

موعد امتحانات نصف العام للصف الثالث الابتدائي

تبدأ امتحانات نصف العام الدراسي للصف الثالث الابتدائي من يوم السبت الموافق 11 يناير وحتى يوم الأربعاء الموافق 15 من نفس الشهر.

موعد امتحانات نصف العام للصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية

تبدأ امتحانات الترم الأول للصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي وما يعادله، من يوم السبت الموافق 11 يناير المقبل، وتستمر الامتحانات لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية حتى يوم الخميس 16 يناير المقبل.

موعد امتحانات نصف العام للمرحلة الإعدادية

تبدأ امتحانات نصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية «الصفين الأول والثاني الإعدادي» العام والرياضى وما يعادله، من يوم السبت الموافق 11 يناير وحتى يوم الخميس الموافق 16 يناير.

موعد امتحانات نصف العام للإعدادي المهني

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل الإعدادي المهني من يوم السبت الموافق 11 يناير وحتى يوم الخميس الموافق 16 من نفس الشهر.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية، من يوم السبت الموافق 18 يناير وحتى يوم الخميس الموافق 23 من نفس الشهر.

موعد امتحانات الترم الأول للمرحلة الثانوية

تبدأ امتحانات الأول والثاني الثانوي وما يعادله للفصل الدراسي الأول 2025، من يوم السبت الموافق 11 يناير حتى يوم الخميس الموافق 16 من نفس الشهر.

امتحانات الترم الأول للتعليم الفني

بينما تبدأ امتحانات الترم الأول لطلاب النقل للتعليم الفني من يوم السبت الموافق 11 يناير حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.