السيسي يعزى رئيس أذربيجان في حادث تحطم طائرة الركاب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 09:55 مساءً - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، برقية إلى الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، عبّر فيها عن خالص التعازي لقيادة وشعب أذربيجان في أعقاب حادث تحطم طائرة الركاب التابعة لطيران أذربيجان.

وقد أعرب الرئيس عن تمنياته بأن يتغمد الله تعالى الضحايا برحمته الواسعة، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان، آملًا أن يمنّ الله سبحانه وتعالى على المصابين بالشفاء العاجل.

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