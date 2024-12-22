المدارس تحدد حالات الاستبعاد والحرمان من أداء امتحانات الترم الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 02:22 مساءً - امتحانات الترم الأول 2025.. حددت المدارس الثانوية، ضوابط عقد امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، والمحظورات التي يجب على الطلاب تجنبها أثناء أداء الامتحانات.

امتحانات الترم الأول للمرحلة الثانوية

أوضحت المدارس الثانوية، أنه تم وضع قائمة بالمحظورات والضوابط للالتزام بها، وذلك في إطار الاستعداد لعقد امتحانات الترم الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في يناير المقبل.

ضوابط امتحانات الترم الأول للمرحلة الثانوية

- ارتداء الزي المدرسي كاملا البنطلون السليم والتيشرت الخاص بالصف.

- عدم ارتداء البناطيل المقطعة، والتيشيرت المخالف.

- الحضور قبل بدء اللجنة بنصف ساعة على الأقل.

- منع ارتداء السلاسل والحظاظات وما شابه ذلك.

- الطالب الذي يتعمد التأخير، ويضبط حضوره متأخرا عن موعد بدء الامتحان لن يسمح له بدخول اللجنة.

حالات الاستبعاد والحرمان من أداء الامتحانات

- استخدام الهاتف بأي شكل من الأشكال التحدث أو التصوير بالامتحانات.

- التشاجر أو التعدي بالقول الخارج عن الأدب بين الطلاب.

- الحضور إلى الامتحان بعد الفترة القانونية المسموح بها.

- الخروج عن حدود اللياقة والأدب في التعامل مع معلمي ومعلمات المدرسة.

- حيازة الطالب لأي نوع من أنواع الأسلحة أو أي شكل من أشكال الأسلحة الأخرى.

- الطالب الذي يضبط وهو يقوم بالتدخين داخل المدرسة، أو بحوزته سجائر تتخذ الإجراءات تجاهه بحرمانه من أداء الامتحان، وفصله من المدرسة فصلًا نهائيًا لسوء سلوكه.

موعد امتحانات الترم الأول للصفين الأول والثاني الثانوي

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الترم الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في كافة المحافظات، من يوم السبت الموافق 11 يناير، وتستمر الامتحانات للمرحلة الثانوية حتى يوم الخميس الموافق 16 من نفس الشهر.