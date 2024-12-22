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صندوق مكافحة الإدمان: تدريب المتعافين من الإدمان لتأهيلهم لسوق العمل - أخبار كلمتك

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صندوق مكافحة الإدمان: تدريب المتعافين من الإدمان لتأهيلهم لسوق العمل - أخبار كلمتك

صندوق مكافحة الإدمان: تدريب المتعافين من الإدمان لتأهيلهم لسوق العمل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 02:16 مساءً -  دشن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، برنامج لتنفيذ أنشطة لرفع الوعى بخطورة تعاطي وإدمان المواد المخدرة لنحو  29 ألف طالب وطالبة من طلاب الأكاديمية بفروعها على مستوى العديد من المحافظات، بالإضافة الى برامج الوقاية المتخصصة لتنمية مهارات  النشء والشباب وفقا للمعايير الدولية.

 

وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان "2024_2028" والتي تم إطلاقها تحت رعاية  رئيس الجمهورية.

 

الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان 

 

ووقع الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بروتوكول تعاون ويتضمن محاور عمليه الوقاية من خلال تنفيذ برامج توعوية بأساليب إبداعية لتوعية طلاب الأكاديمية بأضرار تعاطي المواد المخدرة والتعريف بالخدمات التي يقدمها الصندوق لمرضى الإدمان مجانا من خلال الخط الساخن للصندوق "16023" مع تعزيز وعى الطلاب بأهمية الوقاية من الإدمان وآثاره المدمرة على الصحة 

 

 مجال الوقاية والعلاج من مرض الإدمان

 

كذلك عقد دورات تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر العاملة في مجال الوقاية والعلاج من مرض الإدمان وتعزيز قدراتهم الفنية في التواصل مع الفئات المستهدفة وفقا لأهم المعايير الدولية،أيضا إمكانية التعاون في إقامة مسابقات نوعية وفعاليات تنافسية بين طلاب الأكاديمية حول الموضوعات المتعلقة بمكافحة الإدمان مثل انتاج أفلام قصيرة أو أعمال بحثية تستهدف تسليط الضوء على التأثيرات السلبية للإدمان، كذلك إجراء الكشف المبكر على الطلاب المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية 

 

تفاصيل تدريب للمتعافين من الإدمان لتأهيلهم الى الدخول لسوق العمل

 

 

بالإضافة الى توفير تدريب للمتعافين من الإدمان لتأهيلهم الى الدخول لسوق العمل من خلال برامج متخصصة تعتمد على تنمية مهارات مهنية تساهم في دمجهم المجتمعي في إطار الحرص على التمكين الاقتصادي للمتعافين ضمن الخدمات ما بعد العلاج المجاني الذي يقدمه الصندوق،بالإضافة الى تنفيذ أنشطة رياضية وثقافية وفنية لرفع الوعي حول خطورة التعاطي وتنظيم ورش عمل مشتركة بين الصندوق والأكاديمية في مجال مكافحة الإدمان للتركيز على تأثيرات الإدمان السلبية في قطاع الاعمال.

 

على جانب آخر وفى سياق متصل شهد الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اطلاق مارثون رياضي تحت شعار " أنت أقوى من المخدرات " وذلك في إطار الحرص على تنفيذ برامج وقائية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان وتم علي هامش الماراثون الرياضي تنفيذ أنشطة وألعاب رياضية بالإضافة الى تنفيذ مبادرات وأنشطة لتوعية الطلاب بخطورة تعاطي المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي من كون المخدرات تساعد على تنشيط الذاكرة ونسيان الهموم،وأن المخدرات تجعلك خفيف الظل وأنها تزيد من التركيز أو تزيد من القوة أو كوّن المخدرات تزيد الثقة بالنفس وغيرها من المعتقدات الخاطئة

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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