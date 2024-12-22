دينا فؤاد تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة أنيقة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 07:42 مساءً - أشعلت النجمة دينا فؤاد مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة ساحرة ومميزة، حيث نشرت مجموعة من الصور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، وظهرت مرتدية فستان أحمر أنيق أبرز جمالها وأنوثتها.

وتألقت دينا فؤاد بماكياج يتناسب مع لون فستانها، مما زاد من إشراقتها فى الاطلالة، ولم تكتف دينا بفستانها الأحمر الساحر، بل أضافت لمسة من الأناقة والرقي بإكسسوارات مختارة بعناية، مما أكمل إطلالتها وأضفى عليها طابعًا ملكيًا.

الفنانة دينا فؤاد

وحصدت صور دينا فؤاد إعجاب جمهورها الكبير الذي أثنى على ذوقها الرفيع في اختيار الملابس والمكياج، وأكد المتابعون أن دينا دائمًا ما تظهر بأبهى صورة وتتميز بإطلالاتها الجذابة والمختلفة، واصفين اياها بأنها ملكة الإطلالات.

مسلسل "حكيم باشا"

ومن جهة أخرى، تواصل النجمة دينا فؤاد تصوير مشاهدها في مسلسل "حكيم باشا" مع النجم الكبير مصطفى شعبان، والعمل دراما صعيدية يدور فى اطار تشويقى، وتقدم دينا دور مفاجأة لجمهورها هذا العام.

وكان مهرجان الأفضل لعام 2024 كرم النجمة دينا فؤاد، بعد تألقها فى دراما رامضان بمسلسل حق عرب، الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحًا لافتا، فقد استطاعت دينا، بأدائها المتميز، أن تجسد شخصية "حنان الغرباوي" بعمق واقناع.

مما لاقى استحسان النقاد والجمهور على حد سواء، وحفر اسمها بأحرف من نور في ذاكرة المشاهدين، وعبرت دينا فؤاد عن سعادتها بهذا التكريم، ووجهت الشكر للقائمين على الحفل على هذا التقدير، مؤكدة على أهمية تكريم الفنانين ودعم الإبداع الفني.

وكانت النجمة دينا فؤاد قد حققت نجاحا كبيرا بمسلسل حق عرب والذى عرض رمضان الماضى، وتصدرت تريند موقع "إكس" تويتر سابقا، مرتين، واحتل هاشتاج "#دينا فؤاد" المركز الأول في قائمة الأكثر تداولا، واحدثت جدلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، واستطاعت دينا فؤاد أن تتفوق على نفسها بأداء مميز، وأكدت على نجوميتها المطلقة وأنها فنانة موهوبة تمتلك مقومات النجومية.

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