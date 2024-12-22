القوات البحرية توقع عقد اتفاق مع إدارة الهيدروجرافيا البحرية الفرنسية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 02:02 مساءً - في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري المشترك بين القوات البحرية المصرية والفرنسية، لدعم وتعزيز قدرات القوات البحرية، وقعت شعبة المساحة البحرية المصرية عقد اتفاق تقنى مع إدارة الهيدروجرافيا البحرية الفرنسية (SHOM)، في مجالات الملاحة والهيدروجرافيا البحرية، وذلك بحضور الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية.

يهدف الاتفاق إلى بحث سبل تبادل المعرفة والخبرات في مجالات الهيدروجرافيا وعلوم المحيطات، واستكشاف فرص التعاون المستقبلي بين شعبة المساحة البحرية وإدارة الهيدروجرافيا الفرنسية لتعزيز القدرات العملية لكلا الطرفين، وتطبيق إطار العمل الخاص بالمنظمة الهيدروجرافية الدولية والذي يمثل نقلة نوعية في تطوير خدمات الملاحة والمساحة وأعمال المسح البحري، بما يحقق توطين التكنولوجيا وصناعة الخرائط الرقمية والبحرية وفقاً للمستويات الدولية، ويعزز المصالح المشتركة ويدعم القدرات لكل الأنشطة البحرية بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة للدولة.