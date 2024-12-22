قبل غلق الموقع.. رابط وخطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 02:02 مساءً - استمارة الشهادة الإعدادية.. شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على الطلاب بضرورة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية قبل غلق باب التسجيل الإلكتروني، وتسليمها للمدرسة في أسرع وقت.

آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم غلق الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية، يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر الجاري.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للطلاب تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية قبل انتهاء مدة التسجيل المحددة، من خلال الدخول على الرابط التالي: رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية.

طريقة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

1- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

2- اختيار منصة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية من قائمة الخدمات الإلكترونية.

3- الضغط على تسجيل الدخول.

4- كتابة البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365، والرقم السري.

5- تسجيل البيانات المطلوبة في الفراغات الموجودة، والتأكد من صحتها.

6- الضغط على تسجيل.

7- طباعة استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية.

أوراق استمارة الشهادة الإعدادية

وعقب تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية للتقدم لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالعام الحالي، يتم تسليم الاستمارة ومجموعة من الأوراق المطلوبة، وهي:

- 5 صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء مقاس 4*6.

- طباعة اسم الطالب رباعي على الصور.

- أصل إيصال رسوم المصروفات المدرسية، مع نسختين منه.

- أصل إيصال رسم الامتحان تسدد في البريد، مع نسختين منه.

- أصل شهادة الميلاد.

- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر مكتوب عليها رقم التليفون.

- استمارة الشهادة الإعدادية.

- يتم وضع كافة الأوراق في حافظة بلاستيك للمدرسة.

رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية

وبشأن الرسوم، حددت وزارة التربية والتعليم رسوم التقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية وتبلغ 158 جنيهًا، المقسمة على: 10 جنيهات مقابل رسم امتحانات، و148 جنيهًا مقابل خامات ومستلزمات امتحانات، ويتم دفعها لحساب صندوق دعم وتشييد وإدارة وتمويل المشروعات التعليمية، عن طريق مكتب البريد أو عبر ماكينات فوري المتواجدة في كافة المحافظات، من خلال الرقم القومي الخاص بالطالب.