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بروتوكول تعاون بين هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية ونقابة المهن التمثيلية - أخبار كلمتك

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بروتوكول تعاون بين هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية ونقابة المهن التمثيلية - أخبار كلمتك

بروتوكول تعاون بين هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية ونقابة المهن التمثيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 10:11 مساءً - تم اليوم الخميس توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية ونقابة المهن التمثيلية، في إطار من التعاون المشترك بين المؤسسات الوطنية بما يعكس مساهمة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ودورها المجتمعي في تعزيز قوة مصر الناعمة.

وقع البروتوكول ممثلا عن الهيئة، الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة، والدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية.

ويهدف هذا البروتوكول إلى توفير خدمات طبية شاملة وذات جودة عالية لأعضاء النقابة، بما في ذلك العلاج فى عدد من المستشفيات والمعاهد المتخصصة التابعة للهيئة، مثل المعهد القومي للكبد والأمراض المعدية بالقاهرة، المعهد القومي للقلب، معهد السمع والكلام، معهد الرمد التذكاري ومعهد الكلى والمسالك البولية، ومستشفيات المطرية التعليمي والساحل التعليمي وأحمد متهر التعليمي.

ويأتي هذا التعاون تأكيدا على أهمية تكامل الجهود بين القطاعات المختلفة لتوفير الرعاية الصحية اللازمة وتيسير وصولها للمستفيدين، حيث نص البروتوكول على وضع آليات فعّالة لتنسيق الخدمات ومتابعة احتياجات المرضى وضمان التزام الطرفين بتنفيذ البنود المتفق عليها بما يحقق الأهداف المشتركة.

حضر توقيع البروتوكول الدكتور نغم الأمير نائب رئيس الهيئة للبحوث، والفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، حيث أشادوا بأهمية هذه الخطوة ودورها في دعم الصحة العامة وتقديم خدمات متميزة للعاملين بالمجال الفني والثقافي.

ويعكس هذا البروتوكول التزام الطرفين بتعزيز التعاون المثمر بما يخدم المصلحة العامة، ويدعم تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر ودور المؤسسات الصحية الوطنية في دعم النقابات المهنية وأعضاؤها بإعتبارهم عنصرا مؤثرا وفاعلا في المجتمع.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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